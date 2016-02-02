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Свободный порт Владивосток открывается со скрипом
Проект постановления об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток с большим опозданием, но рассмотрят в правительстве
Минвостокразвития внесло в правительство РФ проект постановления об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Документ регламентирует оформление по упрощенной схеме обыкновенной однократной восьмидневной въездной визы иностранными гражданами при въезде в Российскую Федерацию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. Принятие постановления необходимо для реализации нормы об упрощенном визовом режиме, принятой в федеральном законе «О свободном порте Владивосток».
Упрощенный визовый режим для иностранных граждан будет действовать на всех пунктах пропуска, расположенных на территории Свободного порта Владивосток. Готовность того или иного пограничного пункта работать в режиме упрощенного визового въезда связана с модернизацией систем IT-инфраструктуры. Реализация соответствующих мер будет обеспечиваться в рамках межведомственной координации на базе инфраструктуры системы «Мир», а также в ходе реконструкции и дополнительного оснащения пунктов пропуска через государственную границу.
Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, упрощенный визовый режим для туристов, желающих посетить Дальний Восток, должен заработать в течение 2016 года.
«Наша цель - запуск режима упрощенного визового въезда с 1 июля 2016 года на первых двух пунктах пропуска: в Международном аэропорту Владивостока и в Морском пассажирском терминале Владивостока», - подчеркнул министр.
В соответствии с проектом постановления правительства виза будет оформляться в форме электронного документа. Для этого иностранному гражданину не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы. При положительном решении нужно будет в электронном виде отправить подтверждение об оплате консульского сбора. При пересечении границы иностранцам необходимо будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности, действительный страховой полис и распечатанное уведомление о выдаче визы.
В течение восьми суток иностранный гражданин не ограничивается в перемещениях по территории Российской Федерации. Выехать он сможет либо через пункты пропуска Свободного порта - в любом направлении, либо через иные пункты пропуска через государственную границу - но только в направлении страны, откуда он приехал.
Отметим, уже сегодня для въезда иностранцев в Свободный порт Владивосток действует упрощенный порядок въезда на территорию Российской Федерации. Во-первых, пассажиры круизных лайнеров при прибытии в порт Владивосток могут находиться на территории Российской Федерации без визы до 72 часов. Во-вторых, согласно действующим соглашениям с Китаем, организованные туристические группы из этой страны могут находиться на территории Приморского края (в частности - Свободного порта Владивосток) без визы. В-третьих, в соответствии с Указом Президента России №777 от 5 июня 2012 года, в отношении иностранных граждан - владельцев карт для деловых и служебных поездок в страны АТЭС действует режим въезда без оформления визы.
Досье "Золотого Рога": Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим порто-франко будет действовать на территории 15 муниципальных образований Приморского края: это Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Партизанск, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также Надеждинский, Шкотовский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский районы, включая их морские акватории.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ну че офисный планктон все проср7али!Я вас поздравляю!