В Приморье массовых сокращений пока нет

Деловая газета «Золотой Рог» рассказывает о том, кого ищут сегодня компании и от услуг каких специалистов готовы отказаться. Каких сюрпризов можно ожидать рынку труда в 2016 году

Практически во всех крупных компаниях в прошлом году прошли плановые оптимизации и даже сокращения персонала, а при освобождении той или иной должности чаще всего компании не искали новых сотрудников, а перераспределяли обязанности, совмещали должности или даже отказывались от каких-то вспомогательных бизнес-процессов.

О ситуации на рынке труда Деловой газете «Золотой Рог» рассказали руководители ведущих кадровых агентств региона.

Другая реальность

То, что сегодня происходит в экономике, уже принято называть не просто кризисом, а новой реальностью. Это не может не сказываться на рынке труда: эксперты отмечают, что поведение как работодателей, так и соискателей значительно отличается от кризисов предыдущих лет.

«Все предыдущие кризисы, по большому счету, были обозначены извне, скорее «объявлены», чем наличествовали на самом деле, - считает генеральный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех» Елена РАУД. – Таким в чистом виде был кризис 2008 года: в сентябре объявили, все отреагировали. Этот кризис истинный, глубинный, структурный. Доказательство – его почти не ощутили или в меньшей степени ощутили те компании, которые все последние годы проводили политику повышения эффективности деятельности. Но те компании, которые притащились в 2015 год с большими внутренними проблемами, почувствовали его во всю силу, вплоть до банкротства. Не случайно столь популярными стали высказывания типа: «Это не кризис, это новая реальность». В целом считаю это высказывание очень вредным. Да, если под кризисом понимать «надо перетерпеть, подождать», то соглашусь, он не на месяц и даже не на год. Но если под словом «кризис» понимать «ищи новые, нестандартные, не применяемые ранее решения», то полезно понимать, что мы в самом серьезном кризисе и что он не простит бездеятельности».

Директор Дальневосточного филиала HeadHunter Ксения НЕСТЕРЕНКО отмечает особенности поведения работодателей на рынке труда в 2015 году. «В 2008 году мы регистрировали несравнимо больше случаев массовых сокращений персонала, некоторые компании приостанавливали свою деятельность на несколько месяцев, а иные вовсе уходили с рынка. В дальнейшем подобные принятые меры сильно повлияли на скорость и стоимость возврата для компаний на докризисный уровень и в 2015 году массовые сокращения мы встречали значительно реже. Работодатели осуществляли подбор сезонно, но не прекращали его, потребности в сотрудниках закрыть было проще и с чуть меньшими затратами, при этом у компаний была возможность выбирать подходящих квалифицированных сотрудников».

Татьяна ГРИШИНА, операционный менеджер индустриального направления компании ANCOR Professional, отмечает, что в отличие от кризиса 2008 года, когда под сокращение попали менеджеры отдела персонала, специалисты по обучению, маркетологи, аналитики, в 2015 году не было отмечено увеличение количества резюме этих специалистов. Эту категорию персонала руководители и собственники бизнеса посчитали правильным оставить. «В отличие от кризиса 2008 года мы не наблюдаем снижения уровня заработных плат. Кандидаты, которые находятся в активном поиске, не готовы снижать уровень финансовых ожиданий несмотря на то, что на рынке не так много интересных предложений. Кроме этого, работодатели активно проводят политику удержания своих сотрудников, предоставляя им комфортные условия работы, например гибкий график, увеличивают уровень дохода для наиболее ценных специалистов, предлагают индивидуальную систему финансовой мотивации. Кандидаты со своей стороны «держатся» за свои рабочие места и менее склонны рассматривать другие предложения по работе, даже если новый работодатель предлагает лучшие условия».

Вакансий стало меньше

Несмотря на то что значительных сокращений в компаниях региона рекрутеры в течение всего 2015 года не наблюдали, рынок труда все-таки претерпел значительные изменения. В первую очередь это коснулось числа открытых вакансий, на которые компании вели подбор персонала: их количество сильно сократилось.

«Снижение предложений на рынке труда мы наблюдали в течение всего прошлого года: компании объявляли все меньше и меньше вакансий, даже те из них, кто планировал развитие в начале года, поменяли свои планы к концу, - говорит Елена Рауд. – Ситуация на рынке соискателей менялась в течение года несколько раз: в начале года было некоторое затишье - все держались за свои рабочие места, потом, когда работники поняли, что зарплаты не только не растут, но и сокращаются, многие предприняли попытки поменять работу, но, обнаружив отсутствие предложений, соискатели ушли из активного поиска. В конце года мы тоже наблюдали увеличение числа запросов от соискателей. Здесь, скорее всего, свою роль сыграл чисто психологический фактор – закономерное желание войти в новый год в лучшем положении».

Если говорить об активности работодателей в течение всего года, то наиболее сложными для рекрутеров были март-апрель прошлого года. Директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА отмечает, что на рынке присутствовала растерянность, и активность по подбору персонала в компаниях резко упала. Ближе к лету все пришло в более или менее стабильное состояние.

Татьяна Гришина солидарна: количество запросов на подбор персонала особенно заметно снизилось в первом полугодии 2015 года. «С июня мы начали наблюдать постепенное увеличение активности клиентов. Но это связано, скорее, не с улучшением экономический ситуации в стране, а с тем, что компании приняли текущее положение вещей в экономике, привыкли к тому, что отныне им придется вести бизнес в таких реалиях. Что касается кандидатского поля, здесь мы не наблюдали резкого снижения или увеличения активности кандидатов. По крайней мере, хорошие кандидаты на рынок труда точно не вышли», - говорит менеджер ANCOR Professional.

Руководитель дальневосточного офиса рекрутинговой компании ADECCO Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА говорит о том, что в целом по итогам прошлого года количество вакансий сократилось как минимум вдвое. «Снизили свою активность на рынке и кандидаты – к нам поступает значительно меньше откликов на вакансии через открытые источники. Люди осторожничают со сменой работы, вследствие чего стали более преданными своим работодателям. На рынке очень много разговоров о сокращениях, и, опасаясь остаться вообще без работы, персонал сегодня на многое готов закрывать глаза, лишь бы не потерять свое рабочее место», - считает эксперт.

Руководитель отделения «Келли Сервисез» во Владивостоке Юлия КАМЕНЬЩИКОВА говорит о планомерном снижении числа вакансий в течение всего 2015 года. По ее словам, многие крупные компании сокращали затраты на филиалы, проводили централизацию поддерживающих функций — убирали из регионов бэк-офис, бухгалтерию, юридическую службу и замыкали их на головной офис или выводили эти службы в аутсорсинг.

Кандидатская активность, по данным агентства «Келли Сервисез», оставалась на уровне 2014 года вплоть до середины прошлого года. К этому времени был отмечен рост откликов на размещенные вакансии. К осени после отпускного сезона конкуренция среди соискателей всегда возрастает. Непрерывный рост количества резюме идет с начала лета. Лидируют отклики кандидатов из сферы продаж, бухгалтерии/финансов, маркетинга/рекламы, начинающих специалистов. Среднее количество кандидатов - от 4 до 7 человек на 1 рабочее место по рынку Дальнего Востока.

«В первом квартале 2015 года по всем регионам России имело место ожидаемое затишье среди работодателей и заметно увеличившаяся активность соискателей, - резюмирует высказывания коллег, подтверждая их цифрами, Ксения Нестеренко. - К концу года ситуация стабилизировалась и спрос вернулся к уровню 2014 года».

Кого ищут и от кого избавляются

Несмотря на то что компании искали персонал в прошлом году не слишком активно, целый ряд специалистов оставался по-прежнему востребованным.

«На первом месте по востребованности у работодателей, как и раньше, находятся менеджеры по продажам всех мастей, которые продают все что угодно: продукты питания, алкоголь, бытовую химию, станки и оборудование, автозапчасти, медпрепараты, услуги и прочее, - анализирует ситуацию на рынке Татьяна Гришина. - За ними неотступно следуют менеджеры по работе с клиентами. Это в большей степени касается сферы услуг (банки, телеком, логистика, консалтинг), но и в других секторах рынка, где речь идет о продаже «материального» продукта, клиентщики тоже очень востребованы (FMCG, фарма, розница). На третье место мы бы поставили технических специалистов высшего звена, а именно главного инженера, механика и энергетика. В 2015 году запросов на эти профессии было гораздо больше, чем в предыдущем. Этому факту есть два объяснения: многие предприятия модернизируют производство, в связи с чем им требуются технические специалисты с опытом переоборудования, а не просто эксплуатации производственных мощностей. Второе объяснение - главные «технари» часто находятся в глубоко пенсионном возрасте, и им ищут молодую замену. Почетное четвертое место, по нашему мнению, занимают провизоры. Рынок аптечной розницы в Приморье, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, растет, и потребность в провизорах не иссякает. Также востребованы инспекторы по кадрам или специалисты по кадровому делопроизводству, специалисты сферы hospitality (горничные, хостес, официанты, крупье и другие). Всплеск востребованности, кстати, связан с открытием в 2015 году развлекательного комплекса Tigre De Cristal, в котором за год было набрано около 1000 сотрудников. Стабильно велик спрос на низкоквалифицированных рабочих - грузчики, сборщики, комплектовщики, а также увеличилось количество запросов на высококвалифицированных рабочих-станочников - токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ. В основном это касается оборонной промышленности».

Юлия Каменьщикова добавляет к этому списку еще и специалистов сельскохозяйственной сферы, отмечая, что рынок остался по-прежнему кандидатским в таких областях, как фармацевтика, нефтехимия и энергетика, сельское хозяйство.

Ксения Нестеренко, анализируя данные портала hh.ru, говорит о востребованности специалистов в области продаж и работников банковской сферы. «На третьем месте по количеству запросов оказались вакансии для специалистов с минимальным опытом или без опыта работы. Также в ТОП-5 вошли сферы «It, телеком» и «Маркетинг», - отмечает она.

Марина Железнякова считает, что наиболее устойчиво в кризис чувствует себя рынок товаров повседневного спроса. И для этой сферы поиск кандидатов продолжается. «Для одного нашего международного клиента кризис принес только положительный результат: - за первое полугодие 2015 года объем продаж вырос более чем на 40%. Компания завоевала долю рынка тех игроков, которые не смогли адаптироваться к новым условиям или не прошли стрессовый тест экономики».

Галина Попова в свою очередь замечает, что некоторые компании именно в кризис серьезно оживились. «Среди наших клиентов появились компании, ориентированные на экспорт (рыбная отрасль, металлургия), - говорит она. – Появились заказы и от индустрии гостеприимства. Например, в прошлом году у нас был большой заказ на массовый подбор официантов. Раньше мы такими проектами не занимались, но этот опыт оказался успешным, и мы увидели в этом направлении для себя новые перспективы».

Хотя, безусловно, целый ряд отраслей кризис поставил фактически на грань выживания. И руководители были вынуждены сокращать персонал. По информации Татьяны Гришиной, в большей степени сокращения коснулись банковской отрасли и сферы транспортных перевозок. Также оптимизация численности персонала коснулась сферы продаж иностранного оборудования. Это связано с введением санкций на продукцию зарубежных производителей и политикой импортозамещения. Европейские и американские производители станков и оборудования вынуждены были уменьшить количество полевых специалистов в регионах, также у них продолжает действовать запрет на найм новых сотрудников.

Новые проекты пока вне рынка труда

Региональный рынок труда вполне могут оживить новые проекты в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Эти инициативы уже подкреплены законодательно, однако рынок труда их влияния пока не ощутил. Единственный проект, к реализации которого были подключены кадровые агентства региона, - запуск игорной зоны.

«Мы очень плотно работали с игорной зоной практически с самого начала работы над проектом, - рассказывает Галина Попова. – И этот проект был, можно сказать, первой ласточкой, и работа над ним продолжается в том числе и в плане поиска новых сотрудников. Что касается других инициатив, то они только начинают реализовываться и до подбора персонала дело еще не дошло».

Тем не менее, по оценке кадрового холдинга «АНКОР», новые проекты потребуют несколько тысяч новых рабочих рук. «Речь идет о специалистах разного уровня квалификации, в том числе и об уникальных специалистах, которых необходимо будет перевозить из других регионов России (станочники, инженеры-технологи, конструкторы, специалисты сельскохозяйственного профиля). У «АНКОРа» есть большой опыт в привлечении кадров из западной части России, поэтому мы не сомневаемся, что наши услуги будут востребованы», - говорит Татьяна Гришина.

Юлия Каменьщикова считает, что небольшое оживление есть уже сегодня. Особенно это коснулось сельскохозяйственной отрасли, портовой деятельности и индустрии развлечений. Однако она так же, как и ее коллега, отмечает, что специалистов на эти направления приходится перевозить из других регионов.

«Пока о каких-то глобальных изменениях говорить рано – проекты только запускаются, – но, безусловно, и инвестиционные проекты и территории опережающего развития открывают массу рабочих мест и подразумевают приток человеческих ресурсов на Дальний Восток России, - считает Ксения Нестеренко. - Работа по привлечению займет не один год, но это несомненно окажет влияние на рынок уже в 2016 году. Пока мы регистрируем увеличенный спрос на сотрудников туристической, гостиничной и развлекательной сфер на 84% вакансий».

Основные тренды сохранятся

Ксения Нестеренко говорит о том, что в 2016 году следует ожидать сохранения и укрепления трендов 2015 года: активное привлечение фриланс-сотрудников, растущий спрос на онлайн-обучение (вместо очной формы с приглашенным тренером), работа над оценкой и увеличением эффективности сотрудников, усиленная работа над HR компании, а также традиционный для ДФО дефицит квалифицированных специалистов.

Елена Рауд тоже считает, что, по большому счету, в этом году сохранятся основные тенденции 2015 года. «Думаю, что повторится даже поведение соискателей, но с опережением на полсинусоиды: сначала оживление (мы его сейчас наблюдаем), затем спад активности, оживление, спад. Работодатели, скорее всего, несколько увеличат активность в поиске топов, способных выводить компании в прорыв. Для рекрутингового бизнеса это возможность (при условии, если умеешь искать именно звезд, а не предоставлять заказчику просто ищущих работу соискателей)», - считает она.

Марина Железнякова отмечает такую тенденцию, что кандидаты все меньше доверяют открытым источникам поиска работы. Поэтому технологии прямого поиска снова выходят на первые места. Как никогда актуальной становится и оценка компетенций кандидатов: большинство научилось писать резюме, правильно отвечать на вопросы на собеседовании, но снизить риски найма, особенно в сложных экономических условиях, может помочь только профессиональная оценка. Поэтому все опрошенные рекрутеры уверены в том, что в 2016 году без работы не останутся.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.