В Приморском крае 72,9 тыс. человек ищут работу

По данным обследований по проблемам занятости в 2014 году численность экономически активного населения Приморского края в возрасте 15-72 лет составила 1059,6 тыс. человек, или 69% численности населения этого возраста.

В их числе 986,7 тыс. человек – лица, имеющие работу или доходное занятие и 72,9 тыс. – лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, и в соответствии с критериями Международной Организации Труда (МОТ) классифицируются как безработные, сообщили газете "Золотой Рог" в Приморскстате.

Уровень занятости населения в Приморье составил 64,2%, в трудоспособном возрасте – 74,6%. В составе экономически активного населения 46% – женщины, уровень их занятости составил 57% против 71.8% у мужчин. В трудоспособном возрасте уровень занятости выше – 69,3% и 79,1%, соответственно. Во всех возрастных группах уровень занятости мужчин выше, чем женщин. Наибольший разрыв в соотношении уровня занятости по полу наблюдается в возрасте 55-59, когда женщины, воспользовавшись законным правом на пенсию, завершают трудовую деятельность. Средний возраст занятого населения составил 40,6 года, в том числе мужчин – 39,9, женщин – 41,5 года.

Среди занятых 56,6% имели высшее или среднее профессиональное образование, их доля среди женщин выше – 63,9% против 50,6% – у мужчин. Уровень занятости среди граждан с высшим образованием выше, чем у граждан с более низким уровнем образования.

По статусу занятости на основной работе около 93% занятых работают по найму. Преобладающая часть населения по месту основной работы трудилась в организациях различных форм собственности, на их долю приходилось 75,4% занятых. В качестве основной или единственной работы занимались предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 44,3 тыс. (4.5%), имели работу по найму у физических лиц – 175,7 тыс. человек (17,8%). Кроме того, 22,7 тыс. человек (2,3%) заняты в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства для реализации, и по этому занятию были квалифицированы как занятое население. Наблюдается тенденция сокращения работающих в организациях и рост занятости в индивидуальной деятельности.

Численность безработных за 2014 год незначительно уменьшилась – с 75,8 до 72,9 тыс. человек (на 3,8%). Удельный вес женщин в общей численности безработных составил 48,7% против 52,2% в 2013 году. Средний возраст безработных составлял 36,6 года (в 2013 году – 35,8%). Более трети (34,9%) в составе безработных – это молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, уровень безработицы в этой группе выше, чем среди населения других возрастов – 13,6%, при среднекраевом уровне 6.9%.

Доля безработных, имеющих высшее и среднее профессиональное образование составила 36,1%, в том числе среди женщин – 39,7%, среди мужчин – 32.6%. Наличие работы имеет прямую зависимость от уровня образования – уровень безработицы тем ниже, чем выше образование.

В общей численности безработных 10,8 тыс. человек составляли граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть присвоен статус безработного в службах занятости населения. Среди них 1,5 тыс. – студенты и учащиеся дневных образовательных учреждений и 9,3 тыс. – пенсионеры по возрасту и на льготных условиях, по инвалидности, занимающиеся поиском работы и готовые приступить к ней, т.е. отвечающие критериям для отнесения их к безработным по методологии Международной организации труда. Уровень безработицы населения в трудоспособном возрасте, определенный без учета студентов, учащихся и пенсионеров, в 2014 году составил 5,9%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.