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В Приморье за год ликвидировано 5421 юридическое лицо

02 Февраля 2015, 14:31 | Приморье
В экономике Приморского края зафиксированы структурные изменения. 
 
В Статистическом  регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2015 года по Приморью из  учтенных  68 тыс.  организаций  66 тыс.  являются   юридическими лицами, 2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, сообщили газете "Золотой Рог" в Приморскстате.                                                                      
 
36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов лично-го пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 9% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (102%). 
 
Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 88% хозяйствующих субъектов, 5% - государственную и муниципальную.
 
Подавляющее большинство организаций Приморского края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственно-стью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 79%. 
 
Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%),  в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).
 
С начала 2014 года зарегистрированы 6937 организации, количество ликвидированных юридических лиц составило 5421.
 
Кроме того, в составе Статрегистра учтено 51.2 тыс. индивидуальных предпринимателей, 55% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.
 
Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перере-гистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде. 
 
 
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Теги: бизнес  Приморскстат  строительство  торговля 



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