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В Приморье абоненты тарифа "Мой онлайн+" получат полгода связи в подарок на Новый год
Чтобы воспользоваться предложением, нужно пополнить счет на сумму, равную стоимости абонентской платы
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в канун новогодних праздников запускает уникальный продукт, который позволит клиентам Tele2 полгода пользоваться услугами связи бесплатно. В поддержку этого предложения оператор также представляет новую рекламную кампанию, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в отделе по работе со СМИ и организации PR-мероприятий макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.
Воспользоваться услугой могут клиенты действующих тарифов линейки «Мой Tele2» во всех регионах присутствия компании. Например, в Приморском крае абоненты тарифа «Мой онлайн+» получат полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получают три месяца связи в подарок при оплате 9 месяцев услуг.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно пополнить счет на сумму, равную стоимости абонентской платы за 6 или 9 месяцев в зависимости от тарифа. После этого достаточно набрать команду *116*2018# или подключить услугу «Годовой абонемент» в личном кабинете. Воспользоваться предложением возможно в период с 29 ноября 2017 года до 9 января 2018 года. Подробнее о продукте можно узнать на сайте Tele2.
В день запуска предложения также стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли спутников современного Санта-Клауса из Tele2. Вместо традиционного красно-белого костюма он носит стильное пальто, а саням, запряженным оленями, предпочитает гоночный автомобиль.
В преддверии Нового года Санта со свитой спешит развезти подарки клиентам Tele2. Компания придерживается принципа «Другие правила» во всем, в том числе в выборе новогодних подарков для абонентов. Тем, кто подключился к сети Tele2, оператор предлагает: «Оплачивайте шесть месяцев и шесть получайте в подарок».
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Bazelevs
Режиссер-постановщик – Егор Абраменко
Второй режиссер – Татьяна Подвейкина
Оператор-постановщик – Иван Лебедев
Режиссеры монтажа – Александр Шатилов, Кирилл Хандурин
Продюсер – Анна Шиманогова
Ассистент продюсера – Ксения Первушина
Постпродакшн-продюсер – Иван Потемкин
McCann
Креатив – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов, Сергей Дианшин, Никита Коротнев
Отдел ТВ-производства – Константин Баландин, Александр Ермолович, Фатима Ахунова
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Стратегический отдел – Алена Голубева
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