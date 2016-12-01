www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.24 р. 100 JPY: 57.87 р.
EUR: 69.34 р. 10 CNY: 94.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Около 450 предпринимателей Приморья обсудят инвестиционной климат

01 Декабря 2016, 18:40 | Приморье

Ежегодная краевая конференция предпринимателей пройдёт в пятницу, 2 декабря. В этом году тема мероприятия – «Партнерство бизнеса и власти – основа новой экономики Приморья».

Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, в конференции примут участие представители всех городских округов и муниципальных районов – представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, руководители регулирующих органов.

Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарного заседания, шести тематических круглых столов и сессий, в том числе по вопросам улучшения предпринимательского в Приморье, работы ТОРов и Свободного порта Владивосток, развития экспортного потенциала края, женского предпринимательства, участия малого и среднего предпринимательства в государственных закупках и другим.

Одна из тем обсуждения – инвестиционной климат.

«Работа над инвестклиматом должна проводиться совместно органами власти и бизнес-сообществом. Площадка, организованная в рамках конференции, способствует поиску решения существующих проблем и выработке мер, направленных на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков и количества процедур в процессе предоставления государственных услуг для бизнеса», – отметила первый заместитель директора Инвестиционного Агентства края Елена Яскевич.

В этом году конференция предпринимателей проводится уже в четырнадцатый раз. По словам председателя Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперта ОНФ Алексея Тимченко, именно на подобных площадках получается выстроить конструктивный диалог власти и бизнеса.

«В этом году мы будем говорить о таких насущных проблемах как совершенствование правовых режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего экономического развития, поскольку благодаря ним уже созданы уникальные режимы для развития экономики Приморского края и Дальнего Востока и привлечения инвестиций. Существенно выросло количество резидентов таких проектов, но есть ряд аспектов, нуждающихся в дальнейшем урегулировании – это особенности таможенных процедур, вопросы выделения земли и другие. Полагаю, что чем активнее предприниматели региона будут вести диалог с властью, тем эффективнее будет развиваться бизнес, в особенности это актуально сегодня, в условиях кризиса, когда каждая минута на счету и нельзя упускать возможности. И об этом мы тоже поговорим 2 декабря», – подчеркнул он. 

Вниманию участников и СМИ! Конференция предпринимателей пройдет в пятницу, 2 декабря, в Администрации Приморского края (Владивосток, ул. Светланская, 22, 1 этаж, большой зал).

Регистрация участников – с 9.00 до 10.00. Начало мероприятия – в 10.00

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в департаменте экономики и развития предпринимательства по телефону: 8 (423) 220-86-41, www.mb.primorsky.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: малый бизнес  инвестиции 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru