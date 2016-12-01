Около 450 предпринимателей Приморья обсудят инвестиционной климат

Ежегодная краевая конференция предпринимателей пройдёт в пятницу, 2 декабря. В этом году тема мероприятия – «Партнерство бизнеса и власти – основа новой экономики Приморья».

Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, в конференции примут участие представители всех городских округов и муниципальных районов – представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, руководители регулирующих органов.

Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарного заседания, шести тематических круглых столов и сессий, в том числе по вопросам улучшения предпринимательского в Приморье, работы ТОРов и Свободного порта Владивосток, развития экспортного потенциала края, женского предпринимательства, участия малого и среднего предпринимательства в государственных закупках и другим.

Одна из тем обсуждения – инвестиционной климат.

«Работа над инвестклиматом должна проводиться совместно органами власти и бизнес-сообществом. Площадка, организованная в рамках конференции, способствует поиску решения существующих проблем и выработке мер, направленных на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков и количества процедур в процессе предоставления государственных услуг для бизнеса», – отметила первый заместитель директора Инвестиционного Агентства края Елена Яскевич.

В этом году конференция предпринимателей проводится уже в четырнадцатый раз. По словам председателя Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперта ОНФ Алексея Тимченко, именно на подобных площадках получается выстроить конструктивный диалог власти и бизнеса.

«В этом году мы будем говорить о таких насущных проблемах как совершенствование правовых режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего экономического развития, поскольку благодаря ним уже созданы уникальные режимы для развития экономики Приморского края и Дальнего Востока и привлечения инвестиций. Существенно выросло количество резидентов таких проектов, но есть ряд аспектов, нуждающихся в дальнейшем урегулировании – это особенности таможенных процедур, вопросы выделения земли и другие. Полагаю, что чем активнее предприниматели региона будут вести диалог с властью, тем эффективнее будет развиваться бизнес, в особенности это актуально сегодня, в условиях кризиса, когда каждая минута на счету и нельзя упускать возможности. И об этом мы тоже поговорим 2 декабря», – подчеркнул он.

Вниманию участников и СМИ! Конференция предпринимателей пройдет в пятницу, 2 декабря, в Администрации Приморского края (Владивосток, ул. Светланская, 22, 1 этаж, большой зал).

Регистрация участников – с 9.00 до 10.00. Начало мероприятия – в 10.00

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в департаменте экономики и развития предпринимательства по телефону: 8 (423) 220-86-41, www.mb.primorsky.ru.