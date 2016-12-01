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АЛРОСА наторговала во Владивостоке $5 млн
Первая торговая сессия, прошедшая на прошлой неделе в Евразийском Алмазном центре (ЕАЦ), открытом в здании старого аэропорта Кневичи, принесла компании АЛРОСА $5 млн, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
На торги были выставлены главным образом алмазы технического назначения объемом более 5 тыс. карат. Общий вес камней составил порядка 120 кг. Для участия в торгах были приглашены 23 компании, работающие с АЛРОСА на условиях долгосрочных договоров.
По словам вице-президента АК «АЛРОСА» Юрия ОКОЕМОВА, первые торги стали пробным шагом, позволившим компании оценить потенциальные возможности новой площадки во Владивостоке.
- На прошедшей торговой сессии в тестовом режиме мы предложили клиентам сырье средней и мелкоразмерной категории для изучения потенциального спроса. Мы оцениваем итоги сессии как успешные, - прокомментировал событием топ-менеджер компании.
По сообщению компании, в следующем году на торговой площадке ЕАЦ запланировано проведение ежеквартальных торгов по алмазам специальных размеров.
Напомним, что первые торги алмазным сырьем АЛРОСА состоялись во Владивостоке в дни работы Восточного экономического форума. Тогда же деловому сообществу был презентован Евразийский Алмазный Центр. Все 42 выставленных лота (19 алмазов и 23 бриллианта) были проданы, выручка составила $18,254 млн/
Досье «Золотого Рога»: АК «АЛРОСА» - крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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