Примсоцбанк приглашает на круглый стол руководителей и финансовых директоров компаний

7 декабря специалисты Примсоцбанка проведут практический круглый стол для руководителей и финансовых директоров компаний

В ходе круглого стола планируется обсудить актуальные проблемы и рекомендации для малого и среднего бизнеса по организации работы с Банком, с учетом требований законодательства и рисков потери взаимопонимания. Будут рассмотрены требования Банков к деятельности Клиентов для подтверждения ее реальности, а также доступные инструменты финансирования текущей и инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса с использованием программ государственной поддержки субъектов МСП, в том числе кредитование под поручительство Гарантийного фонда Приморского края.

«Общаясь каждый день с Клиентами, мы понимаем все сложности, с которыми они сталкиваются в попытках адаптироваться к требованиям Банков по исполнению 115-ФЗ, именно поэтому мы решили провести данный круглый стол. Сегодня, требования распространяются одинаково на все банки РФ, однако далеко не каждый Банк пытается достичь понимания с Клиентами и помочь приспособиться к реалиям, - рассказывает Самокиш Ирина, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк. - Примсоцбанк готов поделиться с представителями малого и среднего бизнеса знаниями и практическими советами со всеми Клиентами, даже если они являются Клиентами других Банков. Помимо рекомендаций по работе и взаимодействию с Банком, в рамках исполнения нами требований 115-ФЗ, мы расскажем о новых возможностях финансирования бизнеса, в том числе по программам с господдержкой и при участии Гарантийного Фонда Приморского края».

Дата проведения круглого стола: 7 декабря 2016 г. Участие в мероприятии бесплатное.

Начало мероприятия в 14:00.

Место проведения: г. Владивосток, пр. 100 Лет Владивостоку, 103

(гостинично-ресторанный комплекс «Акфес-Сейо»).

Для участия в Круглом столе необходимо зарегистрироваться по тел.: (423) 242-42-42.