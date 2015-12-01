В Приморье еще продолжается уборочная кампания

В Михайловском районе уже завершена уборка сои, продолжается сбор кукурузы на зерно. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на территории района всего намолочено 37 800 тонн сои, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Средняя урожайность составляет 12,9 центнера с гектара, что на уровне среднекраевого показателя в 2015 году. По итогам последних лет Михайловский район занимает лидирующие позиции по производству сои на территории Приморского края», - рассказали корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» в департаменте. Сейчас в муниципалитете продолжается уборка кукурузы на зерно. «Кукурузой в этом году в районе было засеяно более трех тысяч гектаров. С 1 600 гектаров уже собран урожай и намолочено 9 880 тонн зерна. Средняя урожайность - 61,7 центнера с гектара», - рассказали в ведомстве. Первым уборку этой культуры завершило ООО «Компания «Армада» в селе Ширяевка. Лучший результат по урожайности кукурузы на сегодняшний день в ООО «Хёндэ Михайловка Агро» - более 77 центнеров с гектара. Отметим, на сегодняшний день в Приморье практически завершена уборка сои, кукурузы - 70 процентов, урожайность этой культуры в этом году выше на четыре центнера с гектара и составляет 56 центнеров с гектара.





Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







