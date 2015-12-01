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Аграрии Приморья собрали хороший урожай сои

01 Декабря 2015, 18:20 | Приморье

Сельхозпроизводители Приморского края сохранили урожай сои на уровне прошлого года, несмотря на последствия мощного тайфуна. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, соя убрана почти с 204 тыс. га, получено почти 260 тыс. тонн, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Урожайность культуры на уровне прошлого года - 13 центнеров с гектара», - отмечает департамент.

Ранее сообщалось, что урожайность сои в Амурской области, где сконцентрирована почти половина соевых полей России, в 2015 году составила 12,3 ц/га, что ниже показателя 2014 года почти на 2,1 центнера.

Ранее вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО говорил, что Приморье планирует получить урожай на уровне прошлого года, несмотря на тайфун «Гони», в результате которого часть посевов погибла.

«Техническая модернизация, которая проводится в отрасли в последние годы, позволила существенно обновить комбайновый парк и, конечно, повысить качество уборки», - отмечал вице-губернатор.

Игорь МИХАЙЛОВ. Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

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Теги: сельское хозяйство  соя 



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