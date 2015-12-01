Корейские поставщики ищут партнеров в Приморье

В свете открывающихся перспектив для двух стран результаты этой работы могут превысить ожидания

Во Владивостоке прошла выставка продовольственных товаров Республики Корея, где была представлена продукция сельскохозяйственной и пищевой отраслей провинции Канвондо. В ее работе приняло участие 10 южнокорейских компаний. Организаторами выступили Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, представительство администрации провинции Канвондо в г. Владивостоке и торговый отдел КОТРА Генконсульства Республики Корея, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

С российской стороны участвовали представители департамента сельского хозяйства, торгово-промышленной палаты, оптовых компаний и розничных сетей, компаний-импортеров.

Мероприятие стало частью проводимой в последнее время большой работы в крае, направленной на развитие сотрудничества Приморья со странами АТР. Республика Корея всегда рассматривалась в этой работе как важный для региона партнер. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно отмечал то, что Приморский край и Республику Корея связывают не только давние дружеские отношения, но и успешные совместные проекты.

«В июне этого года был создан Совет по логистическому сотрудничеству между администрацией Приморского края и Корейской международной торговой ассоциацией. Он координирует совместную работу по развитию контейнерной логистики в рамках международных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», – заявил глава региона.

Собственно, с целью расширения торговых связей между двумя странами и прибыли корейские бизнесмены в Приморье. Выставка предоставила возможность познакомить российских предпринимателей с выпускаемой корейскими предприятиями продукцией, найти здесь заинтересованных в сотрудничестве партнеров и установить новые деловые контакты.

- Весной этого года состоялась российско-корейская межправительственная комиссия, во время которой обсуждалось развитие сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, - сказал во время презентации генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ. - Конечно, межправительственные соглашения играют важную роль в этих процессах, но для достижения результата необходимо также активизировать и сотрудничество между предпринимателями. Хочу отметить, что на территории Приморского края сегодня ведут сельскохозяйственную деятельность 12 южнокорейских компаний. Пользуясь случаем, выражаю благодарность администрации Приморского края за помощь и содействие в успешной деятельности этих компаний. Я уверен, сегодняшняя встреча внесет важный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе деловой встречи, длившейся более трех часов, представители корейских и российских компаний обменялись информацией и обсудили интересовавшие их вопросы совместной работы. По словам приморских предпринимателей, их ожидания были связаны прежде всего с расширением возможностей для роста компаний, увеличения ассортимента товара, а также с появлением возможности познакомить жителей края с новинками от корейских производителей, которые на приморском рынке еще не были представлены.

Ассортимент продуктов, которые продемонстрировали на выставке гости Приморья, включал в себя бакалейную группу товаров, кондитерские изделия и конфеты, напитки, традиционные корейские соусы и чаи, овощи, фрукты и даже цветы. Особое внимание российских оптовиков привлекло мороженое.

- Мы с интересом отнеслись к этому мероприятию и посетили его с целью изучения новых возможностей для рынка, - заявил Деловой газете «Золотой Рог» представитель торговой компании - дистрибьютора мороженого ООО «ДальЭкспресс». – Корейское мороженое уже не первый год присутствует на приморском рынке, но только не тех производителей, которые привезли сегодня на выставку свою продукцию. Оно сейчас набирает популярность у нашего потребителя, причем даже подвигает уже некоторые бренды. Корейские производители не бояться экспериментировать, использовать какие-то инновации. За счет новинок и инновационности они и завоевывают наш рынок.

В то же время приморские компании готовы не только импортировать корейские продукты питания, но и предложить на экспорт свою продукцию. Корейский рынок, как известно, довольно сложный для иностранных поставщиков в силу высоких санитарных и ветеринарных требований. Тем не менее в Приморье есть сельскохозяйственные компании, поставляющие свою продукцию в эту страну.

- Мы познакомились с зарубежными партнерами, нашими конкурентами, которые хотят прийти на российский рынок, - рассказал Станислав ЯКОВЕНКО, представитель компании «Акцент Прим» группы компаний «Полюс». - Но сейчас есть определенные сложности в России для завоевания рынка иностранными компаниями, связанные с высокими ценами на импортную продукцию. Она изначально будет дорогая, а у нас продажи в сегменте «премиум» падают. Хотя в целом продажи мороженого выросли, как это происходило и в предыдущие кризисы. Мороженое – это антидепрессант, и всегда в сложной ситуации спрос вырастает. Посмотрим, насколько их продукт будет конкурентоспособен по цене. Пока не готов дать каких-либо оценок. Могу только сказать, что по качеству у них хорошее мороженое и есть в ассортименте такая продукция, которую мы не выпускаем. Но и нам есть что им показать. Мы сегодня продаем свою продукцию в Китай и во Вьетнам, и если начнем продавать еще и в Корею, то это будет замечательно. Сейчас главное – найти партнера, поэтому такие мероприятия нам интересны. А наше мороженое доказало свою конкурентоспособность на азиатских рынках.

А между тем новый режим свободного порта расширяет возможности для развития бизнеса как российских компаний, так и иностранных и повышает привлекательность сотрудничества с корейскими партнерами. Глава региона Владимир Миклушевский во время встречи с председателем Корейской международной торговой ассоциации, прошедшей летом этого года, отметил, что режим свободного порта – это серьезный шаг вперед, поскольку нацелен на сокращение инвестиционных затрат. Сокращение их составит 40 процентов.

- Если режим порто-франко будет реализован в том виде, в каком декларируется, то мы видим в этой связи определенные перспективы и для нашей компании, - говорит генеральный директор Русской Восточно-Индийской компании Дмитрий ФИЛОНЕНКО. – Это возможность создания упаковочного производства, что приведет к снижению издержек по налоговым платежам. Привести продукцию в порт в транспортной, т.е. так называемой первичной, упаковке дешевле, чем в розничной упаковке. Если ввозить товар в розничной упаковке, то нужно платить пошлину, а если товар в упаковке превышает 4 кг, то пошлина нулевая. Нам было бы интересно продавать импортируемые нами товары в нашей упаковке. От корейских поставщиков мы ожидаем, прежде всего, недорогого товара. Нас интересует корейский чай, поскольку заинтересованы в ассортиментном увеличении этой группы товаров. В стоимости корейские чаи гораздо интереснее их японских аналогов, в то же время они не уступают им по качеству и значительно превосходят по этим характеристикам китайский товар. Поэтому, думаю, у корейского чая здесь большие перспективы.

Помимо оптовых покупателей мероприятие посетили и розничные продуктовые сети. Приморский ретейл давно проявляет интерес к корейским продуктам питания, пытается наладить прямые поставки, и для некоторых из них подобная встреча, в общем, не первая. По словам генерального директора сети «Вл-Март» Виктории НЮТИНОЙ, компания уже определила для себя те группы товаров, которые намерена импортировать из Кореи. Этот перечень товаров был сформирован в результате поездок представителей сети в провинцию Канвондо и теперь эти договоренности подтверждены в ходе работы с корейскими партнерами на выставке.

- Три года назад мы были приглашены на выставку в Сеул, - рассказала на презентации Виктория Нютина, - было много интересных встреч, и мы получили возможность увидеть то, что готовы предложить нам корейские партнеры. В результате с 2013 года по сегодняшний день рост товарооборота корейских продуктов питания составил 800% в нашей сети. Я думаю, что это привлекательная динамика для начала сотрудничества. Мы стремимся его расширить. И на сегодняшний день нами сформирована заявка, которая включает в себя 48 наименований товара. Это наш первый заказ. И я хотела бы поблагодарить Генконсульство Республики Корея во Владивостоке и всех наших партнеров за приглашение сотрудничества.

Кроме продовольственных предприятий провинции Канвондо на выставке также была представлена продукция компании Rosepia. Эта компания является одним из самых крупных экспортеров овощей, цветов и фруктов в Южной Кореи, ее продукция давно завоевала свое место на российском рынке. «Русские любят цветы, и мы надеемся, что спрос на корейскую продукцию не упадет даже в условиях кризиса», - отметил представитель корейской делегации.

Как рассказал «Золотому Рогу» представитель Генкольсульства республики Корея во Владивостоке КО Кёнбон, подобное мероприятие проводится впервые в приморской столице. В свете открывающихся перспектив результаты этой работы могут превысить ожидания партнеров из наших стран. Планируется, что мероприятие станет ежегодным в течение ближайших десяти лет. Это только начало поиска новых форм сотрудничества, и многие компании только в процессе подписания совместных договоров.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.