"Кедр" присмотрит за тайгой

В Приморском крае система мониторинга лесоизменений оправдывает ожидания специалистов

Результаты тестовой эксплуатации системы мониторинга лесоизменений «Кедр», разработанной Всемирным фондом дикой природы совместно с департаментами лесного хозяйства и информатизации Приморья, получили высокую оценку администрации Приморского края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На совещании под руководством вице-губернатора Евгения ВИШНЯКОВА, как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, руководители департамента лесного хозяйства, департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края и представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) рассказали о первых результатах тестовой эксплуатации уникальной системы «Кедр».

С начала августа 2015 года она ведется на территории Рощинского лесничества Приморского края. Автоматически сопоставляя космические снимки среднего разрешения, система выявляет изменения лесного покрова, определяет координаты и сравнивает их с данными об участках, где разрешено лесопользование. Таким образом обнаруживаются места незаконных вырубок. Специалисты подтвердили эффективность внедряемой системы, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Амурского филила WWF России.

«За период опытной эксплуатации система выявила 1 350 случаев изменений лесного полога, из них специалистами было проверено 42. Выбор точек определялся в соответствии со степенью риска незаконных рубок. Изменения лесного полога подтвердились в 79 процентах случаев», - сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Владимир ИВАНОВ.

Результаты проверки оказались поразительными не только для руководителей лесного хозяйства, но и для разработчиков системы. «Система позволяет выявлять даже небольшие площади рубок, вплоть до единичных деревьев. Кроме того, в системе запрограммирован алгоритм самообучения: она учится на своих ошибках и с каждым разом становится все более точной», - сообщил Андрей ПУРЕХОВСКИЙ, координатор Амуринфоцентра, ГИС-специалист Амурского филиала WWF России, один из разработчиков системы «Кедр». Он отметил, что для повышения процента точности определения незаконных рубок система будет дополнена данными о лесопользователях, наличии-отсутствии дорог, ценных пород деревьев и другими сведениями, необходимыми для анализа и определения незаконных рубок.

Опытная эксплуатация включала в себя работу оперативной группы, идентифицировавшей сигналы о лесоизменениях и совершавшей выезды в места предполагаемых незаконных рубок. По словам руководителя департамента лесного хозяйства, во время полевых обследований, несмотря на их тестовый период, по данным системы «Кедр» были изъяты десятки кубометров незаконно заготовленной древесины и несколько единиц лесозаготовительной техники.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков подчеркнул: система доказала свою эффективность. Однако принятие решения - ответственность не автоматической системы, а сотрудника департамента.

«79 процентов точности - результат более чем достаточный, но мы планируем увеличить его до 100 процентов за счет наполнения системы данными и увеличения периодичности снимков лесного полога», - подчеркнул вице-губернатор.

Заместитель главы региона также отметил, что необходимо подключить к системе правоохранительные органы, для того чтобы скоординировать совместные усилия по охране лесов и ускорить реагирование на нарушения в отрасли.

Эту идею поддержал на совещании Всемирный фонд дикой природы. Как полагают эксперты фонда, для успешной работы в Приморье по космическому мониторингу лесоизменений «Кедр» и повышению эффективности информационной системы о состоянии лесопользования необходимо создание оперативных рейдовых групп для выявлений в лесах фактов нелегального лесопользования и диспетчерского пункта для их координации и информационного обеспечения в режиме онлайн.





«Работа двух-трех оперативных групп даст возможность в режиме реального времени проверять лесозаготовки, что позволит как минимум сократить количество перерубов и устройство складов в не отведенных местах. Постоянное присутствие группы из краевых специалистов снизит до минимума количество незаконных рубок, а оперативное и своевременное расследование повысит раскрываемость таких преступлений. Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы готов поддержать администрацию Приморского края и взять на себя часть затрат по организации и обеспечению таких мобильных групп», - сообщил старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Дмитрий СЫЧИКОВ.

Как отмечает пресс-служба администрации Приморского края, внедрение системы космического мониторинга ведется по поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. По мнению главы региона, этот инструмент играет существенную роль в борьбе за сохранение лесного фонда Приморья.

«Убежден, космический мониторинг - лучший способ контроля над ситуацией в лесохозяйственной отрасли. Он поспособствует значительному снижению нелегального оборота древесины, а также предупреждению «горячих точек» - лесных пожаров. Кроме того, он исключает субъективный человеческий фактор», - акцентировал губернатор.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.