Свободный порт ждет "Принцесс"

Приморский край включат в расписание крупнейших круизных лайнеров мира

Развитие туристического потенциала Приморья обсудят на международном водном форуме «Морской туризм Свободного порта Владивосток», который впервые пройдет в Приморье 3 декабря, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Впервые в Приморье эксперты и участники из 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона соберутся обсудить развитие морского туризма региона. И это не случайно: вступление в силу облегченного визового режима на территории Свободного порта Владивосток открывает новые возможности для развития туристического потенциала Приморского края.

О том, как возникла идея проведения такого масштабного мероприятия, рассказали на пресс-конференции организаторы и идейные вдохновители первого международного водного форума. В их числе администрация Приморского края, Туристско-информационный центр края, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и Приморский региональный союз туроператоров.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, участников и гостей мероприятия ждет очень насыщенная программа.

«Это и круизный туризм, и модернизация причальной инфраструктуры, использование маломерных судов для перевозки пассажиров, развитие водных видов спорта и разработка новых турпродуктов. В повестке форума также вопросы кадрового обеспечения туристической отрасли и экологии акватории региона», - рассказал он.

Участие в форуме примут представители различных госструктур и бизнеса. По словам организаторов, иностранные партнеры проявили большую заинтересованность.

«Ожидается, что участие в мероприятии примут более 20 представителей других государств - Японии, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама и других стран АТР», - сообщила завкафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС Галина Гомилевская.

Константин Шестаков отметил: в первую очередь это коммуникативная площадка для обсуждения актуальных вопросов туристической сферы региона, а также возможность получить обратную связь - услышать от партнеров сдерживающие факторы и совместно устранить их.

В рамках форума будут презентованы новые проекты, в том числе проект пассажирского терминала в бухте Парис на острове Русском.

«Это гидротехническое сооружение, способное принимать суда с осадкой около 13 метров и одновременно ставить к причалу два лайнера длиной более 350 метров и вместимостью до 2,5 тысяч человек. Терминал удобно расположится между Дальневосточным федеральным университетом и Океанариумом и станет еще одним якорным объектом туристического кластера Приморья», - считают специалисты.

Как рассказали на пресс-конференции, на форуме также рассмотрят возможность проведения в регионе международной парусной регаты с участием знаменитых приморских судов «Паллада» и «Надежда». По мнению экспертов, это зрелище соберет тысячи туристов из соседних стран.

По мнению директора туристско-информационного центра региона Дарьи ГУСЕВОЙ, ставка на событийный туризм делается небезосновательно.

«В «портфеле» Приморского края множество ярких проектов, таких как фестиваль «Лето на Русском» или «Примринг». Все они получили высокую оценку Всероссийской национальной премии Russian Еvent Аwards. Но в основе пакета для круизных туристов будет знаменитый экскурсионный маршрут «Тигры Владивостока», позволяющий показать основные достопримечательности края», - рассказала она.

Что касается развития круизного туризма, крупнейшие международные операторы проявляют большой интерес к Приморью.

«Потенциал Приморья был отмечен и на Санкт-Петербургском водном форуме. Крупные компании рассматривают возможность включения Свободного Владивостока в свое расписание. Мы можем перераспределить турпоток в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул Константин Шестаков.

Тем временем власти провинции Канвон до Республики Корея сообщили, что они планируют запустить со следующего года новый круизный лайнер на 1,7 тысячи пассажиров по маршруту, который пройдет через Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Такая идея обсуждалась на переговорах в Сеуле с властями Камчатского края. Новость сообщил лично губернатор провинции ЧОЙ Мун Суна.

Ранее же сообщалось, что российская компания St.Peter Line планирует открыть новую регулярную линию на базе круизных паромов между Свободным портом Владивосток и Шанхаем. Директор компании Сергей КОТЕНЕВ заявил 23 октября на полях седьмой китайской ярмарки зарубежных инвестиций COIFAIR-2015, что новый маршрут может быть открыт также в 2016 году.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.