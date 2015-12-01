Малый и средний бизнес ждут в казино

Новые возможности для малого и среднего бизнеса, открывающиеся с реализацией проекта ИРЗ «Приморье», обсудили на одноименной секции в рамках Форума молодых предпринимателей «РОСТ». О том, как в крупном проекте могут быть задействованы малые и средние компании, участникам форума рассказали представители инвесторов зоны - компаний G1 Entertainment, Diamond Fortune Holdings Prim и «Роял Тайм Приморье». Представители всех инвесторов сошлись во мнении: без компаний малого и среднего бизнеса им не обойтись, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Так, по словам представителя G1 Entertainment Сергея Лавского, при строительстве комплекса Tigre de Cristal компания задействовала на субподрядах представителей малого и среднего бизнеса. В частности, именно на этот сегмент пришлось более половины финансирования строительных работ - около 3,5 миллиардов рублей.

А представитель компании Diamond Fortune Holdings Prim заявила:

- Какие компании мы видим нашими партнерами в будущем? Это, прежде всего, бизнес, работающий в сфере услуг.

Она также отдельно остановилась на туристических организациях, большинство из которых как раз являются сегментами малого и среднего бизнеса.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.