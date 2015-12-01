Резидентам в Приморье дали зеленый свет

В крае вводятся налоговые льготы для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток

В ходе ноябрьского заседания приморские депутаты прописали в краевом законодательстве льготные условия для бизнеса, откорректировали избирательный кодекс, приостановили индексацию зарплат чиновников и узаконили стратегическое планирование, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Парламентарии приняли поправки в налоговое законодательство, гарантирующие поддержку инвесторам. Теперь резиденты Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) могут рассчитывать на льготы по уплате налога на имущество: в первые пять лет ставка обнуляется, в следующие пять лет - составляет 0,5%. Второй закон дает возможность прописывать пониженную ставку налога на прибыль для резидентов Свободного порта Владивосток. Таким образом законодатели рассчитывают повысить эффективность региональной инвестиционной политики, сказал председатель бюджетного комитета Галуст АХОЯН.

В первом чтении народные избранники одобрили законопроект, стимулирующий обновление рыбопромыслового флота. Он предусматривает льготы по налогу на имущество для предприятий, использующих рыбопромысловые суда, построенные в Приморье начиная с 1 января 2016 года. Согласно законопроекту, на первые пять лет (с момента постройки судна) налоговая ставка обнуляется, в течение следующих пяти лет она должна составлять 0,5%. По мысли законодателей, налоговые льготы будут стимулировать развитие рыбной отрасли, с одной стороны, и местного судостроения - с другой.

Сразу в трех чтениях депутаты утвердили законопроект, который устанавливает режим наибольшего благоприятствования для предприятий аквакультуры, отметил спикер Заксобрания Виктор ГОРЧАКОВ. Прежде всего, речь идет о субсидировании части затрат по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестпроектов (в том числе на приобретение кормов и рыбопосадочного материала, строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры и пр.).

Следуя федеральному тренду по сокращению бюджетных расходов в сложных экономических условиях, приморские депутаты приостановили индексацию заработной платы чиновников в зависимости от уровня инфляции.

«Отменяя индексацию зарплат госслужащих, мы тем самым экономим бюджетные средства, чтобы использовать их для решения социальных вопросов, которых довольно много у нас в крае», - комментирует заместитель председателя приморского парламента Джамбулат ТЕКИЕВ. Законодатели особо подчеркнули, что сокращения финансирования социальных программ в Приморье не ожидается.

Еще один законопроект, утвержденный на ноябрьской сессии, заложил правовые основы стратегического планирования: речь идет о разработке прогнозов социально-экономического развития Приморского края как на среднесрочный, так и на долгосрочный период.

Кроме того, парламентарии приняли обращение к премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ по вопросу включения в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, липы амурской, маньчжурской и Таке, важных для развития пчеловодства. Этот вопрос на федеральном уровне поднимался уже неоднократно, подчеркнули законодатели. Добавим, что включение указанных видов лип в Красную книгу Приморского края (предложенное Минприроды и Рослесхозом) было признано нецелесообразным.

Наконец, депутаты одобрили изменения в краевой избирательный кодекс – они касаются муниципальных выборов в поселениях и малых городах (с численностью населения менее 100 тыс. человек). По новым правилам, в таких муниципальных образованиях выборы депутатов будут проводиться с применением мажоритарной избирательной системы. Инициатором поправок стал депутат Юрий КОРСАКОВ. «Люди хотят голосовать за конкретного кандидата, а не за «списочников» от партий», - пояснил народный избранник.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.