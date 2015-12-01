Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Желающих ждут на сайте "знакомства человека с землей" в ДФО
С 1 мая 2016 года в России можно будет оформить в безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке. Глава Росреестра Игорь ВАСИЛЬЕВ рассказал «Известиям», что получить в безвозмездное пользование кусок земли на Дальнем Востоке можно будет быстро и просто, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
По крайней мере, его ведомство сделает все, чтобы не было никаких бюрократических проволочек.
- Игорь Владимирович, расскажите, как ваше ведомство задействовано в реализации инициативы правительства раздать гражданам в безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке.
- Законопроект правительства уже внесен в Государственную думу и в скором времени будет рассмотрен депутатами. Я уверен, что проволочек в обсуждении столь нужной инициативы со стороны парламентариев не будет. Этот документ внесен во исполнение поручения президента Владимира ПУТИНА, данного в сентябре 2015 года по итогам первого Восточного экономического форума. А значит, уже можно сказать, что в скором будущем планируется запуск нового сервиса, разработанного Росреестром и Минвостокразвития для проекта по безвозмездному предоставлению гражданам земельных участков на территории ДФО. Этот проект должен способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока, его главная идея - не позволить земле лежать мертвым грузом. Роль Росреестра в проекте - обеспечить на должном уровне регистрацию и учет объектов недвижимости.
Если говорить проще, то этот сервис - так называемый сайт знакомства человека с землей, на котором у потенциального землевладельца будет возможность увидеть и оценить предлагаемые участки земли. Затем пользователь сможет выбрать понравившийся участок и направить заявку в Министерство по развитию Дальнего Востока. После того как сделка будет одобрена, Росреестр сможет зарегистрировать право собственности.
- Когда запустится этот ресурс?
- Сейчас сайт проходит тестирование, а официально заработает уже с 1 мая 2016 года. Напомню, любой желающий сможет взять участок до 1 га земли. Больше нельзя, а меньше можно.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
- Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
Новости раздела
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Приставам облегчат жизнь
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- Бонусы здесь и сейчас
- Страховые потери года
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом