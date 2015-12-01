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Желающих ждут на сайте "знакомства человека с землей" в ДФО

01 Декабря 2015, 10:35 | Приморье

С 1 мая 2016 года в России можно будет оформить в безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке. Глава Росреестра Игорь ВАСИЛЬЕВ рассказал «Известиям», что получить в безвозмездное пользование кусок земли на Дальнем Востоке можно будет быстро и просто, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По крайней мере, его ведомство сделает все, чтобы не было никаких бюрократических проволочек.

- Игорь Владимирович, расскажите, как ваше ведомство задействовано в реализации инициативы правительства раздать гражданам в безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке.

- Законопроект правительства уже внесен в Государственную думу и в скором времени будет рассмотрен депутатами. Я уверен, что проволочек в обсуждении столь нужной инициативы со стороны парламентариев не будет. Этот документ внесен во исполнение поручения президента Владимира ПУТИНА, данного в сентябре 2015 года по итогам первого Восточного экономического форума. А значит, уже можно сказать, что в скором будущем планируется запуск нового сервиса, разработанного Росреестром и Минвостокразвития для проекта по безвозмездному предоставлению гражданам земельных участков на территории ДФО. Этот проект должен способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока, его главная идея - не позволить земле лежать мертвым грузом. Роль Росреестра в проекте - обеспечить на должном уровне регистрацию и учет объектов недвижимости.

Если говорить проще, то этот сервис - так называемый сайт знакомства человека с землей, на котором у потенциального землевладельца будет возможность увидеть и оценить предлагаемые участки земли. Затем пользователь сможет выбрать понравившийся участок и направить заявку в Министерство по развитию Дальнего Востока. После того как сделка будет одобрена, Росреестр сможет зарегистрировать право собственности.

- Когда запустится этот ресурс?

- Сейчас сайт проходит тестирование, а официально заработает уже с 1 мая 2016 года. Напомню, любой желающий сможет взять участок до 1 га земли. Больше нельзя, а меньше можно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

Автор: "Известия"
Теги: дальневосточный гектар 






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