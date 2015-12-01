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В Приморье имущество ТМК пойдет с молотка
Конкурсный управляющий ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, выступала генподрядчиком строительства к саммиту АТЭС моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и субподрядчиком строительства космодрома «Восточный») готовится выставить на продажу имущество компании-банкрота. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», суммарная стоимость оставшегося имущественного комплекса по залоговой стоимости оценивается в 887,4 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Предлагаемые к продаже объекты расположены во Владивостоке и Уссурийске. Начальная стоимость недвижимости во Владивостоке составляет 200,7 млн рублей, в Уссурийске - 204,5 млн; стоимость техники, находящейся в Уссурийске, - 327,2 млн, техники во Владивостоке - 155 млн. Рыночная оценка имущества пока не готова.
К объектам во Владивостоке, в частности, относится административное здание общей площадью 1,223 тыс. кв. м по ул. Нефтеветка,9; подъездные пути; земельный участок на 34,347 тыс. кв. м; право аренды еще двух земельных участков.
В список техники в Уссурийске попали автомобили Cadillac Escalade 2002 года, (предварительно оценен в 516,477 тыс. рублей), Lexus LX 570 2009 года (2,281 млн рулей), Mercedes-Benz S350 2011 года (4,679 млн рублей), тягачи, погрузчики, тракторы, автотопливозаправщики, мостовые краны, экскаваторы и т.д.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 19 августа 2015 года ввел в ТМК конкурсное производство, назначив конкурсным управляющим Дмитрия ЛИЗУНОВА. Кредиторская задолженность ТМК на тот момент составляла 6,78 млрд рублей, из которых 90 млн рублей - долги по зарплате перед 644 работниками.
Ранее Дмитрий Лизунов обратился в УМВД России по городу Уссурийску с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности в компании, действия которых привели к банкротству.
Сведения о наличии признаков преднамеренного банкротства были получены из заключения аудиторской компании, которая провела анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности ТМК.
По факту невыплаты зарплаты рабочим ТМК было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал последний гендиректор компании Игорь НЕСТЕРЕНКО. На момент начала расследования долги на предприятии составляли около 35 млн рублей. Позднее они выросли до 85 млн рублей. В отношении Нестеренко также расследуется уголовное дело о махинациях на 55 млн рублей. По решению суда он арестован.
Под следствием находится и прежний глава ТМК Виктор ГРЕБНЕВ. Против него возбуждено сразу три дела: о мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что действия Гребнева и привели к бедственному положению в строительной компании. Ему вменяется причинение ущерба предприятию на общую сумму около 420 млн рублей. Виктор Гребнев настаивает на своей невиновности.
Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» занимается строительством мостов, надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог, другими строительными работами. Уставный капитал АО составляет 3 млн рублей, он разделен поровну между ООО «Илан» и ООО «Эмити» (Владивосток). Вантовый мост Золотой через бухту Золотой Рог - один из объектов, которые были возведены во Владивостоке к саммиту АТЭС. Вместе с мостом на остров Русский он стал основой для новой транспортной системы Владивостока.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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