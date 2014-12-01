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Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов в сфере туризма
Конкурс «День инвестора - 2014» даст отличный стимул для развития туризма в Приморском крае, а также будет способствовать взаимодействию между органами власти и бизнесом, туристическими компаниями и предприятиями смежных областей деятельности. Об этом сообщил заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимир Щур.
Как отметили в департаменте, одной из приоритетных задач для руководства Приморья является развитие внутреннего и въездного туризма, а также формирование положительного имиджа края, как территории, благоприятной в этом отношении.
Для развития любой отрасли требуется поддержка бизнеса – туризм не является исключением. Ежегодный конкурс «День инвестора» поможет привлечь внимание инвесторов к туристической отрасли, а также станет отличной бизнес-площадкой для более тесного общения потенциальных партнеров.
По словам Владимира Щура, конкурс позволит ускорить процесс развития туризма в Приморье, а также позволит его участникам реализовать себя в качестве успешного бизнесмена.
«Для участия в конкурсе приглашаются и предприниматели, и обычные студенты, которые смогут приобрести отличный опыт в области туристического проектирования. Все участники являются жителями региона и кому как не им знать о преимуществах и богатствах Приморья. К тому же, проведение конкурса должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли туризма», - отметил Владимир Щур.
Он добавил, что лучшие проекты для развития инфраструктуры и туризма будут использованы при формировании туристско-рекреационных кластеров, а также будут представлены на выставках за рубежом.
По мнению организаторов конкурса, тот факт, что к участию допускаются студенты, авторские коллективы вузов, а также научно-технические организации, даст возможность молодому поколению поддерживать инвестиционную активность, а также изучить и популяризировать туристско-рекреационные возможности Приморья.
Напомним, ранее глава региона Владимир Миклушевский для развития области туризма поручил разработать узнаваемый туристский бренд Приморского края.
«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Губернатор.
Уже сформирован список из более 20 брендовых мест Приморья. Опрос туристов показывает, что в ближайшем будущем наибольшим интересом будут пользоваться остров Русский, Интегрированная развлекательная зона в бухте Муравьиной, спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», Владивостокская крепость, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная Долина» в Уссурийске, Кравцовские водопады, национальный парк «Земля леопарда», гора Пидан и другие.
Напомним, что во Владивостоке до 10 декабря продолжается прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов в сфере туризма «День инвестора - 2014». Все проекты будут оценены конкурсной комиссией, которая и определит победителей.
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