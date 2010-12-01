Очередное обещание совладельца РГРК

И.о. исполнительного директора ЗАО «ГХК «Бор» назначен Николай ЛЕОНОВ. 24 ноября в Дальнегорске с рабочим визитом побывал один из собственников холдинга «Русская горнорудная компания» Эдуард ЯНАКОВ. Депутат Госдумы обсудил проблемы городского бюджета с мэром Григорием КРУТИКОВЫМ и заверил, что в ближайшее время бюджетообразующие предприятия Дальнегорска начнут погашать долги перед работниками предприятий и бюджетом округа.

При этом после прошедшего на «Боре» 28 октября митинга ситуация на предприятии мало изменилась. По-прежнему сохраняется задолженность по зарплате в размере 40 млн руб. (аванс ноября и зарплата за октябрь).