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Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
Торговый центр с самым большим многоуровневым паркингом во Владивостоке заявил о платной парковке. Жители близлежащего микрорайона района возмущены нововведением, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Во Владивостоке торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» с 1 ноября вводит платную парковку. Об этом сообщила администрация ТРК в социальных сетях и на своем сайте. Теперь автовладельцам, желающим посетить торговый центр придется заплатить за парковочное место от 50 рублей.
Жители района Седанки возмущены нововведением. Теперь им придется стоять в бесконечных пробках. Ближайшие дома были и раньше запаркованы автомобилями посетителей торгового комплекса. Местным жителям приходилось стоять в пробке по 10-15 минут, чтобы проехать 100 метров от дома до центральной дороги.
- Каждые выходные в «Седанка Сити» приезжает большое количество машин. Нам приходится стоять по 15 минут, чтобы выехать из дома. А напротив торгового центра находится седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Людям с ограниченными возможностями сложно передвигаться на инвалидных колясках в таких условиях, когда даже на тротуарах стоят машины, - сообщила деловой газете «Золотой Рог» жительница района.
На сайте торгового центра сообщается, что "для удобства посетителей в комплексе предусмотрен самый большой многоуровневый паркинг во Владивостоке. Общая площадь торгового комплекса 94 000 кв. м. Приходите и окунитесь в атмосферу праздника в ТРК «Седанка Сити»!
Парковка:
платная:
- первые 3 часа – 50 рублей;
- начиная с 4го часа, каждый последующий час будет стоить 50 рублей;
- максимальная сумма парковочного места составит 200 рублей в сутки ( с 7го часа парковка не тарифицируется);
- 20 минут бесплатно.
После оплаты у вас будет время для того, чтобы спокойно выехать.
Паркоматы для оплаты расположены на 1 этаже ( Центральный вход), на -1 этаже ( у левого и правого паркинга), а также, на выезде из ТРК", - сообщает администрация ТРК.
Более того, на сайте торгового центра указывается: "Микрорайон Седанка находится на берегу Амурского залива и входит в курортную зону Владивостока. Здесь располагаются детские санатории и центры отдыха, а также жилой массив из коттеджей и многоэтажных домов".
Сложно представить, какая ситуация сложится после запуска платной парковки. Не все посетители комплекса захотят воспользоваться платной стоянкой, и жителям Седанки придется испытывать еще большие неудобства.
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