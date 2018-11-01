Тепло и забота газовиков - детям Приморья

В школах Дальнереченска обновлен пищеблок и открыта современная спортивная площадка

Приморский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» имеет в крае репутацию социально ответственного предприятия. Уссурийск, Сальское, Новоникольск - список населенных пунктов, которые можно назвать зоной ответственности компании. На прошлой неделе сразу две школы Дальнереченска праздновали важные в своей жизни события, которые бы не состоялись без помощи «Газпром трансгаз Томск».

Первая - МБОУ «Лицей» г. Дальнереченска, в которой при поддержке компании было установлено современное оборудование в пищеблоке. Заведующая школьной столовой Зинаида БУЙНОВА с удовольствием показывала новую технику.

- Мы все нарадоваться не можем. Вот электросковорода, одновременно готовит сорок пять котлет. Раньше орудовали обычной чугунной, получалось по десять котлет, чувствуете разницу? За день нужно накормить 410 учеников, и наши повара с ног сбивались, чтобы все ушли сытыми, сейчас же спокойно успеваем, еще и родители заходят перекусить, пока ждут своих детей. Но дело не только в количестве, какое качество! Супы, каши, запеканки - теперь все на пару. Сначала не все на кухне даже названия запомнить могли - «пароварочный конвективный аппарат» или «пароварочный котел» - но сейчас уже освоились, и теперь наши школьники получают не только вкусную, но и здоровую пищу. Да вы сами попробуйте!

ООО «Газпром трансгаз Томск» оказывает помощь учреждениям образования в регионах производственной деятельности. Это важная часть благотворительной политики. С 2012 года в Приморском крае благодаря поддержке компании модернизированы пищеблоки в детских домах Уссурийска, Дальнереченска, в детских садах Уссурийска, Никольска. Спортивная детская площадка появилась в прошлом году в селе Сальское. Социальная активность компании совпадает с вектором производственных и инвестиционных программ, в реализации которых участвует компания. В Приморском крае компания эксплуатирует участок газопровода «Сахалин­Хабаровск­Владивосток», который был построен в рамках государственной Восточной газовой программы, реализуемой ПАО «Газпром».









ООО «Газпром трансгаз Томск» оказывает помощь учреждениям образования в регионах производственной деятельности. Это важная часть благотворительной политики.



Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ПАО «Газпром». На востоке России «Газпромом» построена газотранспортная система «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Ведется строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», трасса которого пролегает по территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В перспективе «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» и «Сила Сибири» могут быть соединены в районе Хабаровска.

Но чтобы дети росли здоровыми, помимо правильного питания им нужны еще и условия для занятий спортом и подвижными играми. Год назад приморский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» построил современную детскую спортивную площадку в средней школе села Сальское. Компания решила не останавливаться и установила новую площадку на территории МБОУ средней образовательной школы №3 города Дальнереченска.

- Раньше здесь ничего не было, голый пустырь, - рассказала Виолетта ОЛЕЙНИКОВА, директор школы. - Ребята не знали, чем себя занять. Теперь же посмотрите, какая красота, как у них глаза горят. Это такое счастье, теперь все наши 288 учеников начальной школы смогут на площадке играть. Более того, площадка будет открыта для всех желающих.

Во время церемонии Виолетта Евгеньевна заявила, что такая комплексная спортивная детская площадка, первая на территории микрорайона ЛДК, является социально значимым объектом, и выразила благодарность компании «Газпром трансгаз Томск» и лично Роману МОЖАРОВСКОМУ, заместителю директора Приморского ЛПУМГ. Именно он руководил работами по установке площадки.

- Дети - наш самый важный ресурс, - улыбается Роман Александрович. - Именно в них заключается будущее нашей с вами страны. Мы стараемся создать для детей более комфортные условия, чтобы они росли в здоровой среде. Надеюсь, полноценное питание и занятия спортом в этом им помогут.

ПАО «Газпром» объявил 2018 год Годом качества. В этом году компания во всех дочерних обществах и филиалах проводит мероприятия, в рамках которых рассказывает о своих приоритетах в области контроля качества. Например, недавно, в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, Приморский ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» провел на своей базе экскурсию для воспитанников детского дома из Уссурийска, во время которой ребятам рассказали о вопросах экологии и энергосбережения.

Досье "Золотого Рога": ООО «Газпром трансгаз Томск» 100­процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания обеспечивает эксплуатацию более 9,5 тысяч км магистральных газо­­ и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 20 млрд кубометров. Численность персонала превышает 8 тысяч человек.

Виталий ГУЗ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.