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Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Иваном Харченко. Стороны обсудили вопрос добычи в Кавалеровском районе андезитобазальтового щебня, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Одно из месторождений такого щебня, служащего сырьем для производства непрерывного базальтового волокна, находится в Кавалеровском районе Приморья.
Как стало известно в ходе встречи в Москве, в настоящее время решается вопрос получения ООО «Каменный век» лицензии на проведение геологоразведочных работ и разработку сырьевого карьера на участке «Суворовский» муниципалитета. Это предприятие выполняет государственный оборонный заказ.
Врио губернатора Приморья выразил готовность помочь в решении данного вопроса, а также обратился с соответствующей просьбой к Ивану Харченко.
«Все, что зависит от нас, сделаем. Просил бы и коллегию со своей стороны оказать содействие. Более того, я заинтересован также и в развитии такого производства у нас в крае. Полученная продукция позволит осваивать, например, новые технологии строительства дорог», – заявил Андрей Тарасенко.
Стороны договорились проработать вопрос о возможном строительстве завода по созданию базальтового непрерывного волокна в Кавалерово.
Досье "Золотого Рога"
Базальтовое волокно – искусственный неорганический материал, получаемый из природных минералов путем их расплавления и последующего преобразования в волокно. Преимущества базальтового волокна заключается в его стойкости к кислотам, расширенном диапазоне температур применения, высокой жаропрочности, безвредности для экологии. Использование базальтовой сетки позволяет проводить высококачественный ремонт дорожных покрытий, гарантируя их стойкость к растрескиванию, снижение колейности, снижение толщины бетонного основания и асфальтового слоя, повышенные сроки межремонтной и полной эксплуатации.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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