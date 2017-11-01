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Представители турбизнеса поделились опытом, планами и контактами
В Приморье состоялась ежегодная встреча представителей туристского сообщества Workshop STI. Сотрудники Туристско-информационного центра рассказали участникам воркшопа о том, как строится работа организации и чем она может быть полезна туристическим компаниям.
Каждый год в крупных городах России и Дальнего Востока проходят встречи Workshop STI, организованные специально для того, чтобы помочь представителям туристского сообщества наладить контакты друг с другом. Как сообщила директор регионального ТИЦ Дарья ГУСЕВА, такие мероприятия важны для организации совместной продуктивной работы по развитию туризма в Приморском крае.
«Мы являемся не только участником, но и официальным партнером данного мероприятия на Дальнем Востоке. Мы всегда принимаем участие в подобных мероприятиях, потому как для нас важны встречи с коллегами, в результате которых мы находим новых партнеров и расширяем информационное поле и линейку туристических услуг для продвижения на российском и международном туристических рынках.
Туристско-информационный центр не только проводит работу по продвижению туристического потенциала региона и оказанию информационных услуг - ТИЦ - это важный региональный институт, который помогает наладить связь и взаимодействие между властью и бизнесом с целью совместного развития туризма», - рассказала она.
Евгений ИТАРОВ.
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