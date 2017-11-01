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Резидент ТОР "Надеждинская" будет "метать" на рынок икру
Завод по переработке икры минтая планирует построить компания «ОЯНГ СИФУД» в ТОР «Надеждинская». Соответствующее соглашение подписано инвестором с Корпорацией развития Дальнего Востока. Объем капиталовложений в проект составит 77 млн рублей.
Строительство производственного комплекса начнется уже в следующем году и по планам завершится в первом квартале 2020 года.
В рамках реализации данного проекта «ОЯНГ СИФУД» для строительства завода с сопутствующей инфраструктурой необходим земельный участок площадью 3 га, который компания берет в аренду на льготных условиях на правах резидента территории опережающего развития.
Продукция приморского завода будет экспортироваться в страны АТР, а также станет доступна для российского потребителя.
Сырье для производства инвестор намерен приобретать непосредственно у дальневосточных рыбодобывающих компаний, ведущих промысел в районах Тихого океана, включая Охотское море. Производство будет осуществляться при соблюдении строгих санитарных норм, ежедневного контроля качества сырья и готовой продукции в лабораторных условиях. В дальнейшем ассортимент выпускаемой продукции будет увеличиваться.
Основой компании станет высокое качество продукции, эффективная система контроля и квалифицированный персонал. Также в рамках проекта планируется обучение персонала. Запуск производства позволит обеспечить более 40 новых рабочих мест.
ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморском крае территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года.
В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока совместно с администрацией Приморского края создает инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для реализации бизнес-проектов инвесторов.
Так, завершается строительство автомобильной дороги, ведутся работы по обеспечению площадки водоснабжением и водоотведением, газо- и электроснабжением. Управляющая компания обеспечила резидентов ТОР временным электроснабжением на период строительства.
Ранее для установления границ участков, определения зон размещения объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, территории планируемого капитального строительства, а также других необходимых объектов, в том числе социальной инфраструктуры, разработан и утвержден проект планировки территории опережающего развития «Надеждинская».
В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 32 резидента реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 23 млрд рублей. В планах компаний-инвесторов - обеспечить около 4 тыс. рабочих мест.
Евгений СИДОРОВ.
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