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"Проблемы высшего образования необходимо решать системно"
Депутат Сергей Ищенко призвал заняться решением вопросов подготовки кадров приморские вузы
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей ИЩЕНКО провел встречу со студентами, аспирантами и преподавателями Школы биомедицины ДВФУ. В ходе беседы собравшиеся обсудили перспективы развития научных исследований и их практического внедрения на пищевых предприятиях Приморского края.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности во все времена были стратегическими для территории, ведь именно они обеспечивают жителей вкусными и свежими товарами: рыбными и колбасными изделиями, хлебом и хлебобулочными изделиями, кулинарией. В последнее время все ощутимее стало стремление людей к здоровому питанию. Эту тенденцию с удовольствием подхватили и предприятия отрасли, постоянно внедряя в производство новые виды продукции, в том числе и с использованием даров приморской природы. В связи с этим с каждым годом растет потребность в квалифицированных кадрах - пищевых технологах, способных к новым разработкам и внедрению инноваций.
«У нас сегодня большое событие, оно посвящено новым совместным научным разработкам студентов, аспирантов, магистров и преподавателей Школы биомедицины ДВФУ, - открыла мероприятие заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ Татьяна КАЛЕНИК. - Для нас научные разработки новых продуктов - это ежедневная работа. И мы рады, что в условиях санкций и внешних вызовов нам есть что предложить потребителям. В этой связи нас особенно радует сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики. Так, наши долгосрочные связи с Ассоциацией пищевых предприятий «Никольск» уже дают реальные плоды. Аспирантка Школы биотехнологии ДВФУ и главный технолог предприятия «Никольск» Наталья МИХЕЕВА, научным руководителем которой является профессор, доктор наук, Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, Ищенко Сергей Анатольевич, разработала новые виды продукции, которые в скором времени появятся на прилавках магазинов. Это колбасы и сосиски с добавлением морской капусты, а также оригинальные салаты из морской капусты и скоблянка из кукумарии. Мы представили эту продукцию в Японии и Китае, и там она тоже пришлась по вкусу потребителям. У истоков этих разработок и нашего сотрудничества стоял Сергей Анатольевич Ищенко, за что мы хотим сказать ему большое спасибо. Он регулярно занимается с нашими студентами, приглашает их на свои предприятия, а общение наших преподавателей с опытным производственником - это настоящее повышение квалификации».
Сергей Ищенко в своем выступлении перед студентами рассказал об основных тенденциях развития пищевой индустрии, а также дал рекомендации ребятам, работы которых он оценивает как председатель государственной экзаменационной комиссии Школы биомедицины ДВФУ.
«В каждой работе обязательно буду требовать, чтобы была структура: теоретическое обоснование с патентным поиском, методика исследований и экономическое обоснование. Последнее в сегодняшних условиях - очень важный аспект. Ни одно коммерческое предприятие не будет внедрять продукт, если это экономически не выгодно. И тем, кто готовится пополнить ряды технологов предприятий, необходимо это очень четко понимать еще в процессе обучения в вузе», - акцентировал Сергей Ищенко.
Также депутат и производственник отметил, что у многих работ - теоретический уклон. Знание основ, по его мнению, важно, но на 3-4 курсе уже стоит больше внимания уделять практике.
«Когда ребята приходят на практику, у них в голове уже должна сложиться тема будущей выпускной работы, тогда и практика будет полезной, и к защите они смогу выйти с готовым продуктом», - считает Сергей Анатольевич.
Для того чтобы сотрудничество между реальным производством и высшей школой стало еще более плотным, Сергей Ищенко предложил закрепить связи Школы биомедицины и Ассоциации «Никольск» реальным документом. Например, о создании на базе предприятия специализированной кафедры, что позволило бы вести научную деятельность и сразу внедрять разработки в производство.
«Мы уже три года обсуждаем этот вопрос, считаю, что уже пришло время конкретных действий, - заметил Сергей Ищенко. - Предприятия нашей Ассоциации сегодня выпускают более 700 наименований продуктов питания. Это более 350 наименований сосисок и колбас, салаты, много полуфабрикатов, рыбная кулинария и пресервы, хлеб, хлебобулочные изделия, пирожные и торты. На одной территории у нас расположено несколько пищевых заводов, и мы можем принимать ребят на практику, подключать студентов к научно-производственной деятельности. Наша цель в том, чтобы из стен вуза молодые специалисты выходили настоящими профессионалами, у которых есть не только теоретические знания, но и практические навыки. Как производственник я скажу, что оторванность выпускников от реального производства - это очень большая проблема, и решить ее можно только совместными усилиями вузов и бизнеса».
После доверительной беседы депутата Сергея Ищенко со студентами у всех присутствующих была возможность попробовать новую продукцию от предприятия «Никольск», разработанную с участием аспирантов и преподавателей ДВФУ. Дегустировали сосиски «Дальневосточные» и колбасу «Бриз» с добавлением морской капусты, салаты из морской капусты с оригинальными соусами и скоблянку из кукумарии. Участники высоко оценили вкус и качество изделий и выразили готовность продолжать и углублять сотрудничество между вузом и предприятиями Ассоциации «Никольск».
Вопросам образования депутат Сергей Ищенко уделает внимание постоянно и на системной основе. В центре его внимания - не только подготовка технологов для нужд приморских пищевых предприятий. Всерьез он озабочен и еще одним депутатским наказом - это подготовка преподавательских кадров для сельских школ.
«Проблемы современной системы образования мне очень хорошо известны - я регулярно встречаюсь с педагогическими коллективами, сам являюсь по совместительству преподавателем Приморской сельскохозяйственной академии и ДВФУ. И правда жизни заключается в том, что сегодня в сельской местности именно школа остается одним из главных оплотов культуры и образования для детей и взрослых, - считает депутат. - Я сам приморец, вырос в Хорольском районе, учился в четырех сельских школах. И еще в то время понял, насколько важна и сильна для сельских детей личность учителя. Поэтому сегодня мне особенно печально наблюдать за тем, как сокращаются наборы в Педагогической школе ДВФУ, расположенной в Уссурийске. Именно здесь, в бывшем педагогическом институте, традиционно готовили учителей для сельской местности - ребята из сел поступали в Уссурийский институт, а потом, получив диплом, возвращались в свои села, где они родились и выросли. Если мы сегодня всю подготовку сосредоточим только на о.Русском, то у меня есть опасения, что через несколько лет мы получим большой дефицит именно сельских педагогов. Поэтому я и дальше буду стучаться во все двери исполнительной и законодательной власти и доказывать, что кузница кадров для сельских школ должна оставаться на территории Уссурийска. Это и моя личная инициатива, и наказ моих избирателей, за который я несу ответственность».
На фото: Сергей Ищенко в своем выступлении перед студентами рассказал об основных тенденциях развития пищевой индустрии, а также дал рекомендации ребятам, работы которых он оценивает как председатель государственной экзаменационной комиссии Школы биомедицины ДВФУ.
Елена ЛЕНСКАЯ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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