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Инвесторы реализуют логистические проекты в Свободном порту Владивосток

01 Ноября 2017, 15:00 | Приморье

«Дальневосточная Транспортная Компания» в статусе резидента Свободного порта Владивосток запустила в работу инвестиционный проект в городе Артеме Приморского края. Запуск проекта обеспечил создание 50 новых рабочих мест.

Компания ведет доставку строительных материалов - цемента, щебня, гравия, песка и других нерудных материалов - посредством автотранспорта. Для реализации проекта резидент приобретает необходимую специальную технику - автотягачи и полуприцепы. Общий объем капиталовложений в проект составит более 18 млн рублей.

Сформированный автопарк позволяет осуществлять автоперевозки строительных грузов по всей территории Приморского края и в другие регионы Дальнего Востока.

По словам генерального директора «Дальневосточной Транспортной Компании» Елены ЛИ, рынок логистических услуг в Приморском крае стремительно развивается. «Выгодное геополитическое положение Приморского края, преференции особых экономических режимов позволяют вести бизнес-проекты и рассчитывать на прибыль. Сегодня статус резидента свободного порта дает возможность развивать проект, в том числе, за счет перераспределения денежных средств и оказываемой административной поддержки».

Еще один резидент Свободного порта Владивосток - компания «МК Рефтранс» - подготовил и отправил 24 контейнера в новом рефрижераторном сцепе в составе ускоренного контейнерного поезда со станции Угловая «Сухой Порт» в Москву.

Уже 2 ноября текущего года состав прибудет в пункт назначения. Свежемороженную дальневосточную рыбопродукцию получат жители центральной части России.

Отметим, предварительно компания подготовила собственные новые подвижной состав, энерговагоны и рефрижераторные контейнеры.

В статусе резидента СПВ «МК Рефтранс» реализует инвестиционный проект в Приморском крае с июля 2017 года. В рамках проекта приобретены универсальные платформы и энерговагоны для комплектования четырех рефрижераторных сцепов, выполнена поставка контейнеров для организации круглогодичной перевозки скоропортящихся продуктов по направлению Владивосток - Москва - Владивосток в составе ускоренных контейнерных поездов.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: спв  логистика 



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