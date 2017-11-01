Ипотека в Приморье стала доступнее

Тренды на рынке ипотечного кредитования в Приморском крае в 2017 году изменились в позитивную сторону: так, если в кризисные 2014-2016 годы ставки по ипотеке нельзя было назвать демократичными, то сегодня ипотеку в Приморье можно оформить под 8.75%. Такую ставку, к примеру, предлагает клиентам Примсоцбанк по программам АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК).

Чтобы обсудить развитие рынка ипотеки и жилья в России, 23 октября ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вместе с АО АИЖК организовали круглый стол, за которым собрались риэлторы и застройщики Приморского края.

По словам директора подразделения «Ипотечное кредитование» АО АИЖК Олега КОМЛИКА, российский рынок ипотеки в 2017 году продемонстрировал существенный рост, за счет неоднократного снижения ставок по ипотечному кредитованию. В 2017 году наблюдается стабильный ввод в эксплуатацию нового жилья.

Ожидаемый объем выдачи ипотечных кредитов по России в 2017 году в целом составит около 1,9 трлн рублей. Для сравнения, в 2016 году было выдано кредитов только на 1,5 трлн рублей. Уже к 2020 году этот показатель планируется увеличить до 3,2 трлн рублей.

- Так что сейчас наиболее подходящее время для участников ипотечного рынка, застройщиков и агентов недвижимости, войти, работать и закрепиться на этом рынке, - добавил Комлик.

Всего за неполный 2017 год россиянам было выдано 508 тыс. кредитов на общую сумму 928 млрд рублей, что, по подсчетам АИЖК, на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Что же касается ввода в эксплуатацию нового жилья, то в 2017 году девелоперы РФ построили в общей сумме 39,6 кв. м жилой недвижимости. При этом последний покупательский бум на этом рынке пришелся на 2006-2008 годы, после чего цены на жилье постиг значительный спад.

В Приморском крае, по данным Центрального Банка РФ, за восемь месяцев текущего года ипотечное кредитование выросло на 24%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: по последним данным от ЦБ РФ, приморцам выдано 6 728 ипотечных кредитов.

По словам начальника Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Ильи ТКАЧУКА, одним из самых популярных продуктов банка является рефинансирование ипотечных кредитов из других банков.

- Возможность рефинансирования уже имеющихся у граждан кредитов под более низкие ставки пользуется спросом, - отметил Ткачук. – В 2011-2016 гг. ипотека выдавалась по ставкам 12-14%. Текущие ставки (9-9,5%) более чем на 3 п.п. ниже ставок по действующим кредитам, что создает стимулы для рефинансирования (снижение ежемесячного платежа до 20% в случае снижение ставки с 12,5 до 9,5%).

Тем не менее выгода от рефинансирования заметна и при менее существенной разнице, к примеру, в 1% и более.

Примсоцбанк уже более 11 лет выдает приморцам ипотечные кредиты и успешно сотрудничает с АИЖК, что позволяет сделать эти кредиты доступнее для потребителя. По словам Ткачука, в 2017 году ипотека приобрела статус «драйвера» рынка в Приморье: количество желающих оформить ипотечный кредит постоянно растет. При этом ставки по ипотеке в регионе в целом снизились на 2-3 процентных пункта в сравнении с 2016 годом.

АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», известное сегодня под брендом «Дом РФ» и созданное по инициативе правительства России, стало первопроходцем на рынке ипотечного кредитования в 1997 году. В настоящее время по объему выдачи кредитов АИЖК занимает 7 место-ое среди крупнейших ипотечных кредиторов России. В дальнейшем акционерное общество планирует увеличить обороты и войти уже в ТОП-3 этого рейтинга.

Евгений СИДОРОВ.