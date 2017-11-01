Последний "квадрат" наступает

Закон «О долевом строительстве», по мнению застройщиков, добьет рынок

Скандалы с обманутыми дольщиками не то, чтобы «приелись», но стали настолько привычными за последние десять лет, что особой реакции в обществе уже не вызывают. Тем интереснее игра в кошки-мышки, которую предложило правительство России застройщикам, бросившись наконец на защиту прав участников долевого строительства. В неоднозначной ситуации на рынке долевого строительства разбирался корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

Прописали на бумаге, да забыли про овраги - именно так говорят эксперты о новых поправках в федеральный закон «О долевом строительстве», которые вступают в силу поэтапно, с 1 января 2017 года. С одной стороны, все, как говорится, продумано, чинно и благородно. Закон так закручивает гайки строителям, тем проще будет вообще не привлекать деньги дольщиков, а строить на свои. Особенно жесткие требования обрушатся на застройщиков с 1 июля 2018 года. Покупателей-соинвесторов «кинуть» по привычным схемам не получится. Оборотная сторона этой медали не столь радужная и может ударить по самим дольщикам.

Практически все участники рынка уверены - новые поправки не только спровоцируют массовый обвал в строительной отрасли, но и станут катализатором для взлета цен на квадратный метр новостороя (кстати, по данным Приморскстата, рынок региона за год и так обвалился на 40%). Да и сами новые дома в регионах превратятся в дефицитный, так сказать, штучный продукт. На столь острую, даже фатальную для строителей тему сами строители говорят не охотно. Некоторые, например, ГК «Эскадра», от комментариев отказываются наотрез, ссылаясь на нехватку времени. Подозрительная позиция приморских строителей наводит на мысль - а, может, не так все и страшно? Не станет ли новый закон некой программой по очистке от нечестных на руку компаний, присосавшихся к строительному бизнесу?

Итак, к строительным компаниям, которые будут работать со средствами дольщиков, в 2018 году действительно предъявляются жесткие требования. Однако новый закон больше всего повлияет именно на ситуацию в регионах, поскольку в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге и прочих мегаполисах условия для развития жилищного строительства кардинально отличаются от периферии.

Для таких городов, как Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, новые меры могут стать просто убийственными. По крайней мере, так утверждают приморские застройщики. Простому обывателю в панические настроения строителей поверить сложно. Не обязательно быть доктором наук, чтобы понимать - традиционная накрутка на себестоимость квадратного метра в Приморском крае превышает все разумные пределы не только по мировым меркам, но и даже диким российским. По рейтингу дороговизны столица Приморья уже долгие годы находится в тройке лидеров.

Главный инженер ГК «Капитал Строй» Сергей ЗОЛОТАВИН считает, что: «в условиях низкой платежеспособности населения, новые поправки, конечно же, приведут к снижению объемов продаж. С учетом того, что любой застройщик при строительстве дома имеет от 150 до 250% прибыли, можно понять недовольство представителей строительной отрасли».

Действительно, момент тут тонкий. Новые административные барьеры, которые, безусловно, появятся благодаря поправкам к закону, не всегда будут работать во вред строителям. Можно провести аналогию с лицензиями в производственном секторе экономики. Получение лицензии делает вход на рынок долгим и дорогим, но потом обезопасит долю рынка конкретной компании от нелицензированных конкурентов.

С другой стороны, строители боятся нового закона, потому что не совсем ясно, как именно он будет работать - ровно для всех или для некоторых, как говорится, ровнее? Одним словом, у строительного бизнеса есть реальные опасения, что барьеры будут использованы конкурентами. Если бы административные препоны каким-то чудесным образом исчезли, то и вопросы, связанные с предоставлением земли, коммуникациями и прочими острыми моментами, решались бы автоматически. Соответственно, цена на жилье была бы, возможно, вдвое ниже.

Один из проблемных аспектов, от которого строители, мягко говоря, не в восторге, это пункт по которому у застройщика должны отсутствовать обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на строительство. Одним словом, при строительстве дома застройщик может взять деньги только в виде целевого кредита у банка. Однако деньги строительным компаниям нужны всегда, но не факт, что банки готовы их давать.

Ситуацией генеральный директор строительной компании «Стройинвест» Николай СИГИНУР искренне возмущен: «Мы на рынке 15 лет, но с такой ситуацией, которая возникла сегодня в строительной отрасли, сталкиваемся впервые. Что, по сути, требуется строителям? Не мешать строить и дать возможность находить финансовые ресурсы, на которые мы имеем возможность вести строительство. Главный вопрос для строительных организаций был и остается неизменным - где взять деньги? Собственных средств не хватает, на деньги дольщиков построить полноценный дом невозможно, а банки с представителями строительной отрасли общаются крайне неохотно. Целевой кредит на строительство я, например, готов взять с удовольствием», - высказался он.

В целом, большинство игроков строительного рынка солидарно во мнении, что банковское проектное финансирование, вводимое новым предписанием закона, - идея хорошая, но требующая доработки. В частности, необходимо определить четкие правила для банков, иначе может получиться, что «хотели, как лучше, а вышло, как всегда».

На самом деле, здравомыслящие игроки рынка понимают, что грядущее обновление закона о долевом строительстве неизменно приведет к укрупнению строительной отрасли, к более прозрачным и надежным схемам и проектам, что в свою очередь приведет к повышению доверия к ним банковского сектора. Это поможет притоку капитала и развитию строительного сектора в целом. Но, конечно, многие компании с дистанции сойдут, и кто-то из строителей в любом случае останется без работы.

Анна МАЦОВСКАЯ.