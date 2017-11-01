Корейцы пробуют наступить на приморские грабли

Южнокорейских инвесторов из Hyundai не смутил негативный опыт организации высокотехнологичного производства на территории Приморья – обжегшись на проекте электротехнической продукции с заводом «Хендэ Электросистемы» в Артеме, соседи попробуют наладить на российском Дальнем Востоке сборку светодиодов. Правда, один урок корейцы уже усвоили – на этот раз они готовы запустить проект только при условии гарантированного сбыта.

На прошлой неделе стало известно, что южнокорейская Hyundai Corporation и российская компания «Ледстрой» планируют построить инвестировать до 1,5 млрд рублей в запуск фабрики по производству LED (светодиодное) освещения. Соответствующее соглашение стороны подписали с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Согласно документу, до конца первого квартала 2018 года будет разработано техническое решение и финансовая структура, а также технико-экономическое обоснование проекта, который будет представлен правительствам РФ и Республики Корея и финансовым институтам обеих стран.

«Мы сейчас находимся на начальной стадии реализации данного проекта. Остается еще ряд вопросов, которые требуется согласовать, к примеру, получение гарантии на будущие заказы, регистрация юридического лица в качестве резидента особой экономической зоны и т.д. Однако в качестве финального результата мы ожидаем увидеть не только высокотехнологичную продукцию LED, но и вклад в социальное и экономическое развитие Дальневосточного региона», - сказал глава представительства Hyundai Corporation в России Ли Джей Хван.

Светодиод (англ. LED- Light еmitting diode) является электрическим источником света. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет определенного цвета. Он кардинально отличается от традиционных источников света. Обычные лампы накаливания превращают поток сначала в тепло, поэтому теряют большое количество энергии. Светодиоды превращают поток непосредственно в свет. Светодиодные лампы LED потребляют только 0,15 - 8 ватт. И все же их освещенность сравнима с обычными лампами накаливания, которые потребляют в 10 раз больше. Непосредственное преобразование электрического тока в свет позволяет обходиться без ненужного промежуточного преобразования энергии в тепловую энергию и повышает таким образом эффективность. В целом лампы LED производят больше света при небольшом потреблении электроэнергии.

В настоящее время на российском рынке светодиодов бал правит продукция американской Cree (производитель мощных полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов, расположенный в Дареме, Северная Каролина) – около 40%. Продукция японской корпорации Nichia занимает около 20%. Еще около 30% застолбили за собой всевозможные китайские производители.

Теперь непосредственно о LED-продукции. «Половина того, что сейчас существует на рынке в сегменте «архитектурное освещение», производится в России. Другие 50% завозятся из-за рубежа, причем большинство – опять-таки из Китая», - говорит директор ООО «Полупроводниковая светотехника» Александр ПОЛИЩУК.

ООО «ЛедСтрой» ранее объявило о планах инвестировать 801,8 млн рублей в проект строительства производственно-складского комплекса по выпуску светотехники в ТОР «Надеждинская».

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 16,5 тыс. кв. метров. Начало первого этапа запланировано на 2017-2018 годы, в его рамках предусмотрено строительство первой очереди площадью 1,5 тыс. кв. м. На втором этапе в период 2018-2019 годов будет введена в эксплуатацию вторая очередь площадью 5 тыс. кв. м.

Досье "Золотого Рога": ООО «Ледстрой» зарегистрировано 16 июня 2016 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности: «производство электрических ламп и осветительного оборудования». Гендиректор – Денис БОРИСОВ. Единственный учредитель компании - Александр ПРОКОПЕНКО, совладелец ООО «Терра» (Владивосток).

Напомним, что Hyundai Heavy Industries (г. Ульсан, Республика Корея) так и не смогло запустить аналогичный проект по сборке в Приморье ячеек КРУЭ (основная часть электрического оборудования, которая используется на подстанциях).

Строительство завода в Артеме началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries. Озвучивалось, что производственная мощность предприятия в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность планировалось выйти в 2017 году - 350 ячеек в год. Однако и спустя пять лет завод в Артеме так и не начал работу, оставшись без заказа от «ФСК ЕЭС», в частности, из-за невыгодного для локализации таможенного режима: изделие не облагается пошлинами в отличие от комплектующих.

В конце 2013 года ООО «Хендэ Электросистемы» обратилось к депутатам Приморья с просьбой предоставить заводу налоговые льготы в связи с тем, что он не начал работу, так как не имеет заказов (по итогам 2013 года ООО получило 132,763 млн рублей чистого убытка). Первая выручка была получена ООО «Хендэ Электросистемы» лишь в 2015 году – 24,512 млн рублей, по итогам 2016 года этот показатель составил 18,585 млн рублей. При этом только управленческие расходы в 2016 году составили 116,629 млн рублей. Как следствие, компания продолжает генерировать убытки – 77,936 млн рублей в 2015 году и 79,832 млн рублей в 2016 году.

В августе текущего года корейцы все-таки вышли из проекта, продав завод «Хендэ Электросистемы» находкинскому АО «Южморрыбфлот», гендиректором и совладельцем которого на данный момент является известный приморский рыбопромышленник Александр ЕФРЕМОВ, создатель группы компаний «Доброфлот».

По данным деловой газеты «Золотой Рог», новый владелец незамедлительно перерегистрировал ООО «Хендэ Электросистемы» на ООО «Доброфлот», а сам стал во главе образованной компании. Что касается непосредственно завода, то на его площадях разместится полноценный офис «Доброфлота» и складские помещения.

Олег КЛИМЕНКО.