Во Владивостоке на компанию завели уголовное дело за невыплату зарплаты

Факт обнаружился во время прокурорской проверки, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проведена проверка исполнения трудового законодательства, в ходе которой установлено, что компанией ООО «Новые технические решения» не осуществлялась выплата заработной платы работникам свыше 4 месяцев, долговые обязательства погашены Обществом только на 5 месяц.

В связи с нарушениями трудового законодательства прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение законодательства о труде, по результатам рассмотрения которого компании – нарушителю назначен штраф в размере 32 тыс. рублей.

Кроме этого, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Первореченского района г. Владивостока.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.