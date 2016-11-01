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Сбербанк проведет ярмарку недвижимости во Владивостоке
В среду, 2 ноября, ведущие строительные компании города презентуют гостям ярмарки свои жилые дома и предложат специальные скидки на квартиры, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В одном месте жители Владивостока смогут познакомиться со строящимися объектами, выбрать понравившуюся квартиру, подобрать ипотечную программу, оформить заявку на жилищный кредит и получить консультацию по налоговым вычетам и другим льготам. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 19:00 в офисе Сбербанка по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59.
Участие в ярмарке примут ведущие строительные компании Владивостока, которые представят посетителям мероприятия самые разнообразные новостройки города от эконом до бизнес-класса.
«Все строящиеся объекты компаний-партнеров аккредитованы Сбербанком и подходят для оформления ипотеки по программе с государственной поддержкой. Осталось всего два месяца, чтобы воспользоваться всеми преимуществами жилищного кредитования с господдержкой, ведь ее действие заканчивается уже 31 декабря текущего года», - рассказала Марина Королёва, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк.
Напомним, «Ипотека с государственной поддержкой» в Сбербанке будет действовать до 31 декабря 2016 г. Максимальная сумма кредита по программе для Приморского края составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В рамках программы приморцы могут оформить жилищный кредит по ставке от 10,9% годовых. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а процентная ставка сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.
Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.
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