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Приморцы погрузили сенат в аквакультуру
Полномочия по формированию рыбоводных участков нужно делегировать субъектам Федерации, а две комиссии по их определению объединить в одну. С таким предложением выступила сенатор от Приморья Людмила ТАЛАБАЕВА перед своими коллегами в Совете Федерации на заседании круглого стола в минувший четверг.
Заседание круглого стола было посвящено теме законодательного регулирования в сфере аквакультуры и организовано комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике. В нем приняли участие члены СФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока, Росрыболовства, органов исполнительной власти регионов, в том числе Ростовской, Сахалинской и Мурманской областей, Краснодарского и Камчатского краев, а также отраслевых ассоциаций и предприятий.
За минувший год Совет Федерации, Госдума, Федеральное агентство по рыболовству проделали существенную работу по разработке и внесению в законодательство изменений, необходимых для развития отрасли. Однако, как подчеркнула Людмила Талабаева, правовое регулирование сферы рыбоводства нуждается в доработке.
«Сегодня в Приморье существуют две комиссии для определения рыбоводных участков, которые дублируют работу друг друга. Из-за этого возникает путаница, тратится много времени на согласование документов. Считаю необходимым объединить эти комиссии в одну и полномочия по формированию участков отдать субъекту Федерации», - предложила Людмила Талабаева на заседании в Москве.
С ней согласился представитель Минсельхоза Евгений КАЦ.
Юрий РОГОВ.
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