Хабаровский нефтезавод: с прозрачностью горного воздуха

На реконструкцию завода было затрачено почти 29,5 млрд рублей

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ННК-ХНПЗ) на прошлой неделе открыл свои двери для представительной делегации местной общественности, которая искала на предприятии источник городского зловония, а нашла современные технологии с самыми высокими экологическими требованиями, пишет Делоая газета "Золотой Рог".

В экскурсии по заводу и экспресс-знакомстве с экологически безопасными технологиями переработки нефти приняли участие сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, председатель хабаровской «ОПОРЫ России» Сергей МАЗУНИН, руководитель «фронтовой» экологической группы и председатель хабаровской организации Всероссийского общества охраны природы Владимир СИДОРОВ и другие общественники, депутаты городской думы, жители жилых домов из прилегающих к заводу микрорайонов и местные журналисты.

«Хабаровский НПЗ относится к режимным объектам, но мы сегодня пошли на беспрецедентный шаг - открыли двери завода для представителей общественности, ознакомили хабаровчан с технологией производства и дали им возможность лично убедиться в том, что он не представляет для города никакой экологической опасности», - заявил генеральный директор АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Сергей СКУРИДИН в ходе тура по объектам одного из крупнейших на Дальнем Востоке нефтеперерабатывающих предприятий и первого в России - подключившегося к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Досье "Золотого Рога": ННК-ХНПЗ перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На заводе работает 1269 человек. В 2015 году на предприятии завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлива класса «Евро-5» и снизить нагрузку на окружающую среду, в том числе благодаря присоединению завода к нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан).

Миллиарды на чистый воздух

«Все системы на предприятии целиком и полностью герметизированы, включая агрегаты оборота воды, пара и газа: 96% выбросов, которые сжигались раньше на открытом факеле, сейчас утилизируются на закрытой установке – для этого специально был построен факел бездымного горения, который не дает никаких выбросов в атмосферу», - рассказал начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности нефтезавода Владимир ЦВЕТКОВ.

С 2008 года проводится поэтапная модернизация завода: построен ряд технологических установок, которые обеспечивают надежную защиту экологии по всем направлениям и минимизируют какие-либо выбросы в атмосферу. В 2015 году был введен в эксплуатацию комплекс гидрогенизационных процессов, который позволил снизить выбросы серы за счет полной утилизации вредных газов.

На реконструкцию завода было затрачено почти 29,5 млрд рублей. Все новое оборудование значительно снизило выброс углеводородов. Так, ввод в эксплуатацию резервуаров, обрудованных алюминиевыми понтонами фирмы «Ультрафлоут», обошелся в сумму более 1 млрд рублей, экологический эффект - снижение выбросов на 87,61 тонны в год. Еще 224 млн потрачено на оборудование других резервуаров азотной «подушкой», выброс углеводородов - минус 2,68 тонны в год.

Еще один дорогостоящий объект (1,1 млрд рублей) - узел улавливания паров углеводородов, работающий с эффективностью 97 процентов, - снизил выбросы все той же линейки от С до бензолов на 305 с лишним тонн в год. Из таких объектов и состоит практически отстроенный наново с 2008 года нефтезавод.

Еще один плюс дало присоединение к ВСТО, завершенное в августе прошлого года (9,8 млрд рублей): ликвидированы вагоны-цистерны слива нефти и оборудование сырьевой насосной эстакады слива нефти.

Как отметил в ходе объезда территории завода генеральный директор ННК-ХНПЗ Сергей Скуридин, с сентября для оперативного реагирования на жалобы на заводе сформирована оперативная группа экологического контроля. На «горячую линию» поступило 19 обращений, большинство анонимного характера. При выездах на места неприятного запаха присутствие углеводородов и сероводорода не обнаружено.

Скуридин подчеркнул, что использование меркаптана (вещество, обладающее неприятным запахом, которое используют в качестве одоранта в нефтегазохимической промышленности) не предусмотрено технологическими регламентами завода.

Представители завода рассказали, что на предприятии действует строжайшая система экологического контроля. В частности, за параметрами атмосферного воздуха следит аккредитованная центральная заводская химлаборатория. Замеры 12 точек санитарно-защитной зоны (а НПЗ - это более 80 гектаров площади, расположенной на границах Кировского и Железнодорожного районов в 15-20 минутах езды до исторического центра Хабаровска) производятся три раза в неделю. На контроле - как раз те самые серо- и углеводороды, которые могут досаждать горожанам, в том числе дополнительно к утвержденным параметрам - углеводороды С1-С5 и С6-С10.

«Программа модернизации завода в экологических целях будет реализовываться до 2020 года. Десятки миллионов рублей тратились и будут тратиться нами в ближайшие годы на экологическую безопасность», - отметил гендиректор завода.

Нефтяники в союзе с экологами

Тем временем экологи хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе совместного осмотра НПЗ заявили о намерении использовать его химическую лабораторию для выявления источников неприятно пахнущих выбросов в Кировском и Железнодорожном районах города.

«Мы побывали на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе для того, чтобы ознакомиться с положением дел на месте. Это первое предприятие, которое мы осмотрели в промышленной зоне на границах Кировского и Железнодорожного районов, откуда с июля поступают жалобы на неприятный запах газа или нефтепродуктов. На ХНПЗ самая мощная химическая лаборатория, и мы намерены использовать ее возможности для определения источника выбросов неприятных запахов», - сказал руководитель региональной экологической группы ОНФ и председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, член краевой Общественной палаты Владимир Сидоров.

«В ближайшее время мы решили подвергнуть мониторингу еще несколько предприятий, расположенных вблизи нефтезавода, которые могут также служить источниками неприятных запахов, вызывающих беспокойство у горожан», - отметил эколог, добавив, что предприятия, которые используют нефте- и газопродукцию в своей деятельности, - это, в частности, производственная база газовиков, где меркаптан используется в качестве одоранта, ТЭЦ-2, депо Дальневосточной железной дороги и другие. Они также могут быть источниками выбросов, беспокоящих горожан.

«В рамках коалиционной работы с руководством завода мы будем проводить совместные выезды к горожанам, жалующимся на неприятные запахи различного характера, делать заборы воздуха в указанных ими точках», - резюмировал Владимир Сидоров.

Оценивал обстановку на НПЗ народнофронтовой эколог не на глазок, а газоанализатором последнего поколения - фотоионизационным детектором. «Этот прибор позволяет определить удельную концентрацию химических веществ в атмосфере. На сегодняшний день на территории завода показатель составляет 0,2 частицы на миллион: фактически - показатель чистого горного воздуха. На любой оживленной городской магистрали эти показатели были бы в десятки раз больше», - заявил после посещения химлаборатории завода Владимир Сидоров.

На фото: Гендиректор АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Сергей Скуридин: Десятки миллионов рублей тратились и будут тратиться нами в ближайшие годы на экологическую безопасность.

Виктор ОРАТАЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.