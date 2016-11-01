Иностранцам в Приморье медом намазано

Бизнесмены из Малайзии и Испании распробовали местный липовый мед

Потенциал для развития производства меда и недревесной лесной продукции в Приморье огромен, но сегодня он используется не более чем на 10%. Отрасль представлена в основном мелкими производителями, у которых не хватает ресурсов для активного освоения рынка, развития собственной торговой марки и создания устойчивой репутации, способной привлечь крупных мировых покупателей.

Тем не менее ситуация не выглядит безнадежной: решение этих задач было бы вполне по силам объединениям этих производителей, прежде всего владельцев пасек, на основе кооперации. Это один из основных выводов, к которому пришли участники семинара по недревесной лесной продукции, организованного Амурским филиалом Всемирного фонда природы.

- Отрасль потихонечку восстанавливается, - говорит зам председателя Союза пчеловодов Приморского края Рамиль ЕНИКЕЕВ. - Сейчас мы только начинаем догонять те показатели, которые были когда-то. Компании стали подниматься и расти производство из-за того, что цены закупочные на мед повысились вследствие изменения курса валют. Основная задача сейчас - объединить пчеловодческие хозяйства края с тем, чтобы выработать единые критерии качества приморского меда. Пчеловодство, как правило, относят к животноводческой отрасли, но в нашем крае особая ситуация: мы больше взаимодействуем с лесным хозяйством. Большая часть меда в мире производится за счет медоносов сельскохозяйственных растений, у нас – за счет таежных растений. Поэтому рубка леса оказывает большое влияние на состояние отрасли. Здесь сформировалась особая порода пчел, и сейчас мы проводим работу по ее юридической регистрации.

Сохранение липовых лесов назвал главной задачей пчеловодческой отрасли и директор ООО «Таежный мед» Андрей СКОЛОВ. «Пчеловодов подготовить можно, на это уйдет не так много времени, а вот липа растет до медопродуктивного состояния примерно лет 50. Если не будет липы, тогда и остальных вопросов пчеловодства просто не возникнет».

Надежду на то, что липа все-таки будет включена в список запрещенных к рубке пород, выразил и Евгений ЛЕПЕШКИН, координатор Амурского филиала Всемирного фонда природы: «Интерес приморских властей к проблемам пчеловодов пока поверхностный. Главным аргументом в сохранении липы может стать успех пчеловодческой отрасли. Наш мед производят вдали от промышленных центров, в экологически чистых зонах. В этом его ценность. Необходимо продвигать наш приморский мед».

Но пока попытки создать кооператив пасечников наталкиваются на определенные сложности. Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» представители Пожарского района, заинтересованные в создании такого кооператива на своей территории, с июля 2016 года ужесточились требования госпрограммы по субсидированию сельхозкооперации, увеличились определенная законом доля собственных средств в кооперативе, обязательное число его членов и проч. «Действующие нормы рассчитаны на поддержку уже развитой кооперации, для начинающих они невыполнимы», – считают пасечники района.

А между тем интерес к приморскому меду и дикоросам со стороны иностранных покупателей в последние годы заметно вырос, что, собственно, и продемонстрировало это мероприятие. Познакомиться и оценить приморские продукты приехала в край бизнесмен из Малайзии Селина ГАН, директор компании по закупке и продаже органического меда. О российском меде она узнала изучив продукты из охраняемых территорий нашей страны. По ее словам, наш липовый мед обладает медицинскими свойствами и помогает сохранить здоровье, что является его несомненным преимуществом перед другими сортами меда.

В работе семинара приняли участие и гости из Испании. По словам директора Центра лесных наук Каталонии Дениса БОГЛИО, в Средиземноморье ценность древесины очень высока, и с экономической точки зрения более выгодно заниматься недревесной продукцией, чем рубить лес. Но спрос на мед в Европе сейчас существенно превышает предложение. Самый высокий уровень потребления этой продукции - в Италии и Испании, но именно в этих странах наиболее низкие объемы производства. Потребность в меде в основном обеспечивают поставки из Китая. А Китай, как известно, является основным покупателем приморского меда. Почему бы российским производителям не поставлять мед в Европу самостоятельно? Европейские эксперты из Каталонии, высоко оценившие его качество, на семинаре рассказали о ситуации на европейском рынке недревесной лесной продукции и познакомили приморских пасечников с системой сертификации в Европе.

Важной частью мероприятия, учитывая взаимный интерес к качеству продукции, была дегустация меда, привезенного гостями из Каталонии и пасечниками Приморского края.

- Испанский мед не конкурирует с нашим, - говорит Рамиль Еникеев. - У них медоносы – розмарин, эвкалипт, апельсин, то есть те деревья, которые здесь не растут. Приморский мед был представлен нашей основной кормилицей - липой - и цветочным луговым разнотравьем. Если к нам на рынок будут привозить мед эвкалиптовый и розмариновый, мы не обидимся. Думаю, нашему меду они тоже будут рады, тем более его качество подтверждено европейскими экспертами.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.