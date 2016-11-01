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Tele2 открывает безлимитный интернет Приморью
Компанию выбирают как интернет-оператора, который соответствует потребностям клиентов
Популярность мобильного интернета растет феноменальными темпами: исследователи отмечают, что за 2011–2014 годы его использование в мире увеличилось на 36%. О том, как операторы связи делают интернет-пространство все более доступным для своих абонентов, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор приморского филиала Tele2 Роман ДЯБЛОВ.
- «Стремительный рост популярности услуг мобильного интернета, прежде всего, обусловлен массовым запуском сетей 3G и 4G по всей России, – начал разговор Роман Дяблов. – С начала 2016 года популярность пакетных предложений существенно возросла, и доля «тяжелых» тарифов в нашей структуре продаж превысила 70%. Мы следуем за тенденциями рынка, поэтому расширяем линейку продуктов для активных пользователей мобильного интернета.
- С октября оператор Tele2 ввел новый тариф, который позиционируется как «честный безлимит». Это означает, что компания предоставляет доступ в интернет-пространство без каких-либо ограничений трафика?
- Не так давно многие операторы называли свои тарифы безлимитными, устанавливая при этом ряд условий для клиентов, и по факту «безлимит» становился строго лимитированным. Мы перешагнули эти границы и предоставили возможность использовать интернет по всей России на максимальной скорости сколько угодно пользователю. Единственное ограничение касается доступа к файлообменным ресурсам, что поможет избежать повышенной нагрузки на сеть и гарантировать нашим абонентам высокие скорости передачи данных. Тариф предназначен только для смартфонов и планшетов.
Как показала практика, наше предложение очень востребовано на рынке, и всего за пару недель свыше 10% новых пользователей выбрали именно этот тариф. Абоненты приходят за конкретным предложением, а значит, нас выбирают как интернет-оператора, который соответствует потребностям клиентов.
- Помимо безлимитного интернета, какие еще пакеты услуг входят в тариф?
- Помимо неограниченного объема интернет-трафика, он включает пакет из 300 минут для звонков и 300 SMS на все номера Приморского края, а также бесплатные вызовы на номера Tele2 в России после исчерпания пакета.
- Активному пользователю мобильного интернета важно всегда оставаться online, независимо от места нахождения. Может ли Tele2 обеспечить широкое покрытие Приморью?
- Сейчас мы покрываем 92% населенных территорий региона, из которых 70% имеют мобильный интернет 3G. А это значит, что жители наиболее крупных городов Приморского края: Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Большого Камня, Кавалерова, Лесозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего - смогут в любое время получить высокоскоростной доступ в виртуальное пространство. Конечно же, если абонент решит посмотреть online фильм в HD-качестве по дороге из Владивостока в Большой Камень, у него может снижаться скорость доступа к столь «тяжелому» контенту.
- Во многих регионах России реальная скорость интернета оказывается ниже заявленной операторами. Может ли Tele2 обеспечить качественную передачу данных в Приморском крае?
- Наладить качественную мобильную сеть в регионе со столь сложным рельефом достаточно непростая задача. Например, во Владивостоке пришлось реализовать сложное техническое решение, чтобы обеспечить устойчивый сигнал в районе Фуникулера и за пределами Зари по дороге в аэропорт. На равнине эти проблемы даже не возникают – одна базовая станция покрывает всю территорию. Сложный рисунок сопок Приморья заставил операторов активно строиться, и мы не остались в стороне от этого процесса: помимо установки новых станций, модернизировали существующие, и теперь они соответствуют всем современным критериям. Поэтому даже в нелегких ландшафтных условиях региона мы можем гарантировать абонентам качественную связь и быструю передачу данных.
Конечно, предусмотреть абсолютно все нюансы мы не можем, именно поэтому у компании Tele2 есть контактный центр. Если у абонента есть пожелания по интернет-скорости или качеству связи, он всегда может обратиться к нам, и заявку обработают в максимально сжатые сроки. Операторы контактного центра поддерживают пользователей не только по телефону, но и через интернет – в веб-чате на корпоративном сайте, по электронной почте, в мобильном приложении Telegram. Порой для улучшения передачи данных достаточно немного повернуть антенну (этот процесс занимает считанные минуты). Но если клиенты не обращаются к нам, мы никогда не узнаем о существующих проблемах. Обратная связь от наших абонентов позволяет нам становиться лучше.
Наталья КОМИССАРОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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