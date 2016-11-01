Сельскохозяйственная наука в Приморье готова поработать на импортозамещение

Сегодня, может быть, как никогда раньше, от науки ждут конкретного практического результата. В то же время сельское хозяйство, ставшее ключевой отраслью в Приморском крае, в значительной степени зависит от зарубежных технологий и достижений мировой селекции.

О том, как можно преодолеть эту зависимость и что намерены сделать приморские ученые для развития сотрудничества науки и производства, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал недавно назначенный на должность директор Приморского НИИ сельского хозяйства Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ.

- Алексей Николаевич, вы не первый год работаете в ПримНИИСХ, хотя в должности директора меньше трех месяцев, и хорошо знаете ситуацию изнутри. Как вы видите дальнейшее развитие института, есть ли в планах сближение с бизнесом, с производством?

- Специфика сельскохозяйственной науки состоит в том, что мы проводим, с одной стороны, фундаментальные исследования и контактируем с учреждениями Дальневосточного отделения Российской академии наук, с другой стороны, мы в постоянном контакте находимся с сельхозтоваропроизводителями или «реальным сектором экономики». И тут у нас с обеих сторон достаточно большой объем работ выполняется. Что касается института в целом, то у нас есть программа. Во-первых, есть стратегия развития института на период до 2020 года, где определены конкретные показатели, мероприятия, которые мы намерены реализовать, в том числе и касающиеся структуры института, приоритетных направлений его работы. Во-вторых, мы сейчас работаем над новой программой.

Наша научная продукция имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение. Все наши селекционные достижения предназначены для внедрения в сельскохозяйственное производство. Мало того, мы не только их разрабатываем, но и ведем первичное семеноводство. Наш институт производит до 1 тыс. тонн оригинальных семян порядка 17 культур 49 сортов. И все это реализуется на рынке, у нас остатков семян нет. Вторая форма работы – это заключение лицензионных договоров. Наши селекционные достижения все запатентованы, и, заключая лицензионные договоры, мы берем на себя обязательства осуществлять научное сопровождение, консультирование, внедрение в производство. Кроме того, работаем и по прямым хоздоговорам, т.е. к нам обращаются заказчики на проведение научно-исследовательских работ. И оплачиваются они заказчиком. Ежегодно наш институт заключает более 30 таких договоров. Как правило, заказчиками являются агросервисные компании и агропромышленные предприятия.

У нас в институте две лаборатории аккредитованы, то есть они работают не только на внутренние потребности научного учреждения, а оказывают услуги и могут давать документы в виде протоколов. Это лаборатория агрохимических анализов и лаборатория диагностики болезней картофеля. Лаборатория агрохимических анализов, которая проводит исследование почв, кормов, растительных образцов и т.д., загружена полностью. Мы даже не успеваем выполнять все заказы сейчас. Например, у нас заключен большой контракт с компанией «Русагро» по почвам. Мы проводим обследование земель сельхозназначения, исследование образцов на агрохимические показатели, составляем агротехнические картограммы, готовим проекты рационального землепользования. А лаборатория диагностики картофеля вообще единственная аккредитованная на Дальнем Востоке.

- Тем не менее на практике мы видим, что сельхозпроизводители используют достижения зарубежной науки довольно часто даже при наличии российских аналогов, объясняя это высокой эффективностью тех же семян в сравнении с российскими образцами.

- Сельское хозяйство – это обширная отрасль, целая группа отраслей. У нас есть что предложить производителям. Тот, кто говорит о низкой эффективности, говорит, скорее, о чем-то своем. У нас есть компании, являющиеся дилерами канадской селекционной семеноводческой фермы. Они продавцы, привозят и внедряют здесь сорта канадско-украинской селекции. Их оценка основана на конкретных бизнес-интересах. Конечно, нельзя сказать, что все предложенные на рынке сорта семян канадской селекции плохие. Там есть плюсы. Например, у них хорошая раннеспелая группа. Мы действительно в этой группе сейчас не так много можем предложить. И над этим надо работать. Нам нужны сорта не только среднеспелые и позднеспелые, но и раннеспелые, которые позволяют начать уборку сои уже в сентябре. Во-вторых, у них есть сорта с высоким содержанием белка, более 40%. У нас в России всегда считалось, что соя – это масличная культура, поэтому селекционеры десятилетиями работали на высокое содержание масла. У них других задач не было. Сейчас востребованность высокобелковых сортов появилась. Мы над этим также работаем, и у нас уже появился один сорт, который содержит более 40% белка.

- В чем тогда преимущества нашей науки?

- Наша особенность состоит в том, что мы находимся в рынке сейчас. И наука тоже в рынке, мы так же конкурируем. Где-то лучше выглядим, где-то хуже. Допустим, картофель важен? Важен. Так вот по картофелю мы не только ни в чем не уступаем, но и привлекаем из-за рубежа и других институтов Российской Федерации лучшие селекционные достижения, если они показывают себя положительно на Дальнем Востоке, у нас в Приморском крае. Мы начинаем их семеноводство на оздоровленной безвирусной основе. Я считаю, что в части картофелеводства мы абсолютно конкурентоспособны, так как показатели доктрины продовольственной безопасности в Приморском крае уже выполнены. Мы производим картофеля на душу населения больше, чем потребляем. Это достижение.

Что касается сои, то в среднеспелой группе мы вполне конкурентоспособны. Мы сотрудничаем с компаниями, проводим испытания на их полях. На одном поле по одной технологии посеяли линейку сортов, канадские, китайские, российские, какие угодно. И в условиях конкретного хозяйства, в конкретных почвенно-климатических условиях проводим оценку перспективности каждого сорта. Это тоже форма взаимодействия, и нам в этой части тоже есть что предложить. Тем более, если говорить о сое, у нас селекция на устойчивость к заболеваниям сои, что является сегодня крайне актуальным.

В то же время инорайонные сорта, в том числе зарубежные, требуют интенсивной химической защиты. Те компании, которые продают семена сортов, например, канадской селекции, сопровождают их интенсивной химической защитой, то есть их надо лечить, восстанавливать, применять инсектициды и т.д. А это значит, что идет большая нагрузка пестицидная, в том числе на почвенную микрофлору.

Кроме того, у нас есть что предложить по овощным культурам, многолетним и однолетним травам и т.д. Наши сорта адаптированы к жестким условиям перезимовки, и у нас достаточно видов и сортов трав для создания сенокосов и пастбищ.

- Какие задачи вы определяете в качестве приоритетов для вашего института?

- Сейчас сокращено финансирование, образовались долги за отопление, тем не менее требуются достижения мирового уровня. По-другому, конечно, и быть не может, иначе мы неконкурентоспособны. Наверное, в чем-то правы те, кто говорит, что мы в каких-то вопросах отстаем. Но к нам приезжают и учиться чему-то, в том числе корейцы и японцы. И учатся у нас ведению масштабного сельскохозяйственного производства. У них фермерские хозяйства в основном 1-5 гектаров, у нас хозяйства - 15 тыс. гектаров, к тому же с ограниченными трудовыми ресурсами. Это совсем другая организация работ.

- А у вас уже есть видение, что и как менять?

- На научно-координационном совете в Москве мы предложим новую программу развития. В целом по Федеральному агентству научных организаций есть программа по созданию научных центров, не разрозненных мелких, а объединенных. Дискуссия по поводу плюсов и минусов такого объединения продолжается, в нашем случае это будет сложный путь, но необходимый для того, чтобы создать учреждение-лидера. Если же мы будем присоединены в качестве филиала к какому-то центральному институту, то это путь к медленному умиранию. Поэтому в данный момент нам нужно, как барон Мюнхгаузен, вместе «с конем» вытащить себя за волосы. С тем, что нам нужно быть ближе к производству, я согласен. Какие плюсы при поездке в Краснодар я для себя отметил? У них, например, научные сотрудники закреплены как кураторы за сельскохозяйственными предприятиями. Я думаю, это положительный опыт, нам тоже надо этим пользоваться, чтобы наши сотрудники были не только узко погружены в свою тему, а выходили со своими разработками в производство. Это важно.

Мы с вице-губернатором Сергеем СИДОРЕНКО обсуждали приоритетные направления работы нашего института в отношении региональных программ, тех, которые важны для Приморского края с точки зрения импортозамещения. В чем есть потребность Приморского края с точки зрения науки? Я предлагал несколько направлений, остановились на пяти. Первое – животноводство, КРС и развитие кормовой базы как один блок. Второе – это картофелеводство, третье – селекция и семеноводство сои, четвертое – селекция и семеноводство риса, и пятое – плоды и ягоды. Но сейчас еще одно направление обсуждается, периодически к этому интерес возобновляется, – это сахарная свекла. Во всяком случае Министерство сельского хозяйства Российской Федерации такие задачи по Приморскому краю ставит.

У нас сахарный комбинат строился именно под сахарную свеклу, он и работал на сахарной свекле много лет. Потом перешли на сахарный сырец импортный, сахарную свеклу свернули. Теперь пришли к тому, что надо вернуться к сахарной свекле, поскольку сырец дорогой на мировом рынке и он дорожает, плюс накладывается курсовая разница, и получается, что наш сахар неконкурентоспособен в сравнении с импортным, даже с белорусским, произведенным на сахарной свекле. Поэтому, чтобы загрузить сахарный комбинат, нужно сырье в достаточно большом количестве. Это целая отрасль, которая на сегодняшний день в крае утрачена.

- А как вы продвигаете свои достижения среди потенциальных покупателей?

- Существует 217-ФЗ о создании малых инновационных предприятий в высших учебных заведениях и в научной сфере. Он позволяет в случае, если есть у научного учреждения какие-то запатентованные разработки, провести их оценку, поставить на баланс и при создании малых инновационных предприятий в форме ООО вносить в уставный капитал. Фактически мы на данный момент уже создали три таких предприятия, и еще как минимум одно такое будет. Мы входим в это предприятие со своими интеллектуальными правами, оцененными в денежном выражении, а инвестор – в денежной форме. И создается предприятие, задачами которого, кроме коммерческого, являются внедрение и практическая реализация научных достижений. Фактически это предприятие работает на конкретных научных достижениях. Это и есть прямое участие науки в организации производства, когда реализуется наукоемкий продукт с повышенной добавленной стоимостью. Это касается в нашем случае в первую очередь селекционных достижений, организации семеноводства различных культур.

МНЕНИЕ

«Мы постоянно в борьбе какой-то находимся»

- Кроме того, в Приморье сложные природно-климатические условия. Хотя я против таких аргументов: вот нам погода чем-то помешала. У нас она такая, какая есть. Я был в Краснодарском крае. Если бы нашего механизатора да в те условия, он, наверное, уже был бы героем соцтруда.

Там совершенно другие условия: черноземы полтора метра, в период уборки осадков нет, наоборот, влаги иногда не хватает, температурный режим совершенно другой, и так далее. А мы постоянно в борьбе какой-то находимся. Учитывая многие факторы, формы взаимодействия института надо менять.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.