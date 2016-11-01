Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке

Первый Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных работников привлек во Владивосток экспертов из 14 стран и 27 регионов России. Всего в форуме приняли участие более 550 человек, около 250 специалистов выступили с докладами. За два дня Саммита было проведено более 30 пленарных, дискуссионных заседаний, симпозиумов, круглых столов, семинаров и выездных заседаний. По его итогам было составлено несколько соглашений, которые будут приняты в ближайшее время, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Тема масштабного международного форума звучала так: «Социальная ответственность: пути достижения социального благополучия общества». Несмотря на сложную обстановку в крае из-за мощнейшего наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок», департамент труда и социального развития Приморского края сумел подготовиться и с успехом провести Саммит соцработников.

Даже советник министра труда и социальной защиты РФ Филипп ВОРОНИН отметил, что мероприятие прошло на самом высоком уровне.

– Саммит соцработников прошел в обстановке взаимного уважения. Столько улыбок, столько позитивных эмоций было здесь. Выражаю огромную благодарность организаторам этого мероприятия, которые провели его несмотря на тяжелую ситуацию в крае, а также участникам форума, которые два дня активно работали в очень насыщенном графике на благо социального благополучия граждан всего мира, – отметил Филипп Воронин.

Программа саммита была очень насыщенной. За два дня форума было проведено более 30 пленарных, дискуссионных заседаний, симпозиумов, круглых столов и семинаров. Кроме того, участники саммита смогли посетить социальные учреждения Владивостока, Уссурийска и Артема, где им показали наработки приморских специалистов в сфере соцзащиты.

Независимый консультант, коуч-тренер, практик и управленец социальной сферы из Великобритании Морин ДАЛЕЙ провела тренинг «Коучинг в социальной работе: компонент профессионального роста». Послушать знаменитого специалиста пришли соцработники со всех уголков края.

В рамках саммита также прошел Десятый Евразийский Форум, на котором российские участники и представители Республики Корея обсудили модель взаимодействия социальных работников двух стран. Президент Ассоциации социальных работников Республики Корея Сеа Мун Риу на этой двусторонней встрече отметил, что правительство обеих стран должно активно вкладывать средства в развитие социальной защиты.

Обсудили на саммите соцработников АТР и Европейскую Социальную Хартию. Член Совета Европы в Москве Клавдия Око ГАКОССО подробно рассказала о том, что собой представляет этот документ, а представитель Минтруда Екатерина ЗИВКО сообщила о сотрудничестве России с Советом Европы, в который наша страна входит юбилейные 20 лет.

О новых методиках адаптации людей с ограниченными возможностями участники Саммита поговорили на семинаре «Социальное взаимодействие – условие успеха в работе по социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья». С докладом на секции выступил руководитель отдела по социальным вопросам посольства Франции Даниэль МАТЬЕ. Он рассказал о департаментских центрах для инвалидов (MDPH) – междисциплинарных командах, которые упрощают доступ к помощи и социальным услугам во Франции. Выступила на секции и общественный деятель, обладательница титула «Мисс Мира - 2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения БЕЗУГЛОВА, вдохновившая многих россиян своим проектом «Небо открыто для всех».

Отметим также, что на Первом Азиатско-Тихоокеанском Саммите социальных работников помимо насыщенной деловой программы была организована и яркая культурная программа. Перед гостями саммита выступили различные творческие коллективы, среди которых были и участники с ограниченными возможностями.

На пленарном заседании президент Союза социальных педагогов и соцработников России Антонина ДАШКИНА отметила, что Первый Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных работников – это только начало. В следующем году подобное мероприятие будет организовано снова, но уже в другом российском регионе, возможно в Крыму.

Активное участие в Саммите соцработников также приняли вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел СЕРЕБРЯКОВ, замдиректора департамента труда и социального развития Приморского края Елена ЧИБРИКОВА, руководитель Информационного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр ЗИХ, президент Международной Ассоциации Школ социальной работы, профессор социальной работы Университета Милана Аннамария КАМПАНИНИ и многие другие.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.