В Приморье ЧОПы держат оборону

Почему в Приморье так много охранников и сторожей, разбирался корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог»

Владельцы частных охранных агентств ждут в 2017 году перемен, которые в корне могут изменить структуру рынка. Деятельность ЧОПов регламентируется федеральным законом, последние поправки были внесены в 2016 году и касались получения медицинских разрешений на работу в охранных структурах. Сегодня самой востребованной услугой остается охрана стационарных объектов, на которую приходится около 70% всей охранной работы.

В том, что сегодня представляет рынок охранных услуг в Приморье и с какими клиентами приходится работать ЧОПам, разбирался корр. Деловой газеты «Золотой Рог».

Что, как и почем

Охранные агентства во Владивостоке и его пригороде представлены более чем 75 организациями, которые предоставляют услуги по охране магазинов, складов и домов. По мнению директора охранного агентства Владислава Н., в настоящее время рынок перенасыщен. И на это есть несколько причин.

Во-первых, для открытия охранного агентства требуется не так уж много денег. Если у учредителя есть 1,5 млн рублей, то уже можно спокойно регистрировать ЧОП. Начальные затраты – это государственная пошлина, контракт с мобильным оператором, покупка формы для сотрудников и аренда офиса.

Во-вторых, на рынок сильное влияние оказывает большое количество бывших сотрудников силовых структур, которые пользуются высоким авторитетом среди директоров ЧОПов. А после нескольких лет работы в охранной сфере бывшие сотрудники нередко открывают собственный бизнес.

Еще одной причиной являются компании-однодневки, которые открываются для страховки конкретного предприятия. При лишении лицензии дочерней компании, договоры перезаключаются на другую организацию.

На рынке охраных услуг также представлены казаческие общества, которых приглашают для охраны порядка на массовых мероприятиях в Вольно-Надеждинском районе, их услугами пользуются и некоторые компании с большими площадями сельхозугодий и «морскими огородами».

Кто идет работать?

На вопрос «Кто идет работать в охранные агентства?» Владислав Н. вспомнил старый анекдот про студента, решившего, что если его не возьмут на контракт в армию, то он пойдет работать охранником, которые все равно не работают.

В Приморье в охранные агентства приходят работать бывшие сотрудники силовых ведомств, пенсионеры и студенты. При этом работать в ЧОПе можно только после того, как выдана лицензия охранника. На большинство объектов не требуется разрешение выше IV разряда.

Получить лицензию можно закончив специальную школу, во Владивостоке таких несколько. Стоимость курса обучения IV разряда - от 6 тыс. рублей, в него входят 98 часов занятий, экзамен и медицинское обследование. Охраннику этого разряда разрешается применять спецсредства: газовый баллончик, резиновую дубинку и наручники.

Экзамен состоит из теоретической и практической частей. На теоретической части проверяется знание закона и некоторых служебных правил, а при сдаче практической части необходимо применить спецсредства. После получения лицензии охранника отправляют на объект.

Некоторые сайты предлагают купить лицензию охранника любого разряда, но, по мнению самих охранников, проще потратить время и отучиться.

При приеме на работу руководители смотрят, годен ли кандидат по здоровью, не является ли он наркоманом или психически больным. Также некоторые работодатели смотрят на судимости будущего сотрудника, к примеру сразу же отпадает возможность работы в охране для лиц, ранее понесших наказание за кражу, наркотики, убийства и т.д.

«В охрану идет работать неквалифицированная рабочая сила, - отмечает Владислав Н. - К сожалению, встретить профессионального охранника - большая редкость. Я предпочитаю людей, которые ответственно подходят к своей работе, также обращаю внимание на характер человека. Бывает, приходят работать неусидчивые люди, для них в работе необходимо постоянное «движение», таким я отказываю».

Чаще всего идут в охранники пенсионеры и студенты, при этом среди пенсионеров много выходцев из силовиков, которые выходят на пенсию уже в 45 лет. Но у этой категории есть проблемы с употреблением алкогольных напитков, особенно часто они любят вспоминать свои служебные заслуги. Идут в охранники и молодые студенты, но нынешнее поколение не справляется с нагрузками и быстро сбегает с работы.

Кто нанимает охрану?

Как правило, в охранные агентства обращаются компании, у которых на производстве бывают хищения. При этом чаще всего воровством занимаются сами рабочие. Поэтому первая причина привлечения ЧОПа - это дополнительный контроль над собственными работниками. Но отношения между рабочими и охраной не должны быть дружескими.

«Лично я не люблю, когда мои работники начинают за руку здороваться с кладовщиками, водителями, грузчиками и т.д. А вот если мы зашли на объект, обнаружили пьяных рабочих в подсобном помещении, доложили об этом начальству, и потом на нас смотрят как на врагов – вот это хорошо, вот это правильно. Мне легче становится», - говорит директор ЧОПа.

Для больших компаний причиной сотрудничества с ЧОП может стать тот факт, что если на объекте произойдет ЧП, то ущерб покроет ЧОП, до выяснения обстоятельств. Хотя многие директора коммерческих фирм набирают свой штат охранников, и если на объекте происходит ЧП, то виноватым остается охранник, и все расходы несет он.

В последнее время снова набирает обороты охрана частных домов. Связано это с участившимися ограблениями коттеджей, прежде всего в районе Седанки. И это при том, что сегодня существует много способов защитить свой дом от грабителя, начиная с пульта охраны и заканчивая видеокамерами. Также соседи всегда могут объединиться и нанять несколько охранников, которые посменно будут следить за их имуществом.

А вот рынок телохранителей во Владивостоке не развит. В большинстве своем бизнесмены ограничиваются водителем-телохранителем, как правило бывшим военным.

Охрана требуется на многих объектах - от складов до производственных комплексов, торговых центров и клубов.

«Я предпочитаю охранять складские комплексы, производственные предприятия, изредка небольшие ресторанчики. Охрана ночных клубов – это очень специфическая деятельность, ее стоимость от 180 рублей за час, и там есть свои определенные сложности», - говорит Владислав Н.

Рынок охраны в торговых центрах наполовину занят ЧОП, вторую половину перекрывают сами магазины, набирая охранников себе в штат. Также есть торговые центры, которые сами организовали свои ЧОПы и выставляют сотрудников на собственные объекты.

В последние годы стал развиваться рынок охраны так называемых «морских огородов». Связано это с тем, что в Приморском крае много поселков, жители которых сидят без работы. Основным источником их доходов является добыча биоресурсов в море: лосось, трепанг, гребешок.

У местных жителей, которые зарабатывают себе на хлеб данным способом, уже давно отлажена система «собирания урожая». Из деревни выходит браконьерский катер с водолазом, подходит к грядке, водолаз ныряет, а браконьеры остаются его ждать. ЧОПы за последние несколько лет тоже создали отлаженную систему охраны морских огородов. Как только браконьеры отправляют за урожаем водолаза, на грядку приходит катер с охранниками, которые выгоняют местных жителей за пределы морских посевов и дожидаются водолаза.

Также в летний период охрану нанимают агропромышленные комплексы, которые следят за своими посевами. Обычно они занимают солидную территорию, поэтому, чтобы проследить за ними, приходится совершать множество выездов в поля. В России уже стали появляться ЧОПы с услугами охраны больших посевов при помощи дронов, на которых устанавливаются видеокамера и тепловизор, что позволяет запечатлеть момент кражи. В Приморском крае такие услуги пока только зарождаются.

Ожидаемые поправки в закон

В 2017 году ЧОПы ждут введения новых поправок в российское законодательство. Охранные агентства выделяют несколько моментов, которые могут изменить их работу. Во-первых, эти изменения связаны с МВД. В настоящее время ЧОПы заключают договор на добровольной основе с МВД на предоставление услуг по охране порядка во время массовых мероприятий. Руководители ЧОПов ожидают, что данную часть закона усилят и слова «на добровольных началах» заменят на «обязательную». При этом охранные услуги не будут оплачиваться.

Еще одно изменение, которое ожидают от поправок, заключается в том, запретят ли использование огнестрельного оружия. В настоящее время охранные агентства не могут приобретать оружие и берут его в аренду у МВД.

Предполагается, что поправки в закон станут запретом на использование огнестрельного оружия для охранных предприятий. Хотя многие агентства предоставляют услуги инкассации для региональных фирм, перевозя немалые суммы денег. Также есть услуга сопровождения физических лиц в банки, которой пользуются многие люди. В эту услугу входит и вооруженная охрана, поэтому директора ЧОПов считают, что огнестрельное оружие у них не заберут.

Досье "Золотого Рога": Начало негосударственной охранной деятельности в России положил принятый в 1992 году федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». Кооператоры, нуждавшиеся в услугах крепких парней, появились, конечно, раньше. Тогда охранников, правда, если и оформляли в фирму, то в лучшем случае вахтерами или сторожами. Сразу после выхода закона по всей стране, согласно данным МВД, появилось 576 ЧОПов. На следующий год их было уже 4530, а в 1994 году — 6600. В первые пять лет существования многие ЧОПы были инструментом бандитских разборок, и лишь с 1998 года, когда заработал административный ресурс, началась кристаллизация рынка. ЧОПам разрешено законом оказывать лишь пять видов услуг: защищать жизнь и здоровье граждан, их имущество, проектировать и устанавливать разные виды сигнализации, консультировать клиентов и обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.