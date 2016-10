Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска

В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО «Международный аэропорт Владивосток», управляющих владивостокским аэропортом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) продает эти активы консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Базэл Аэро» (принадлежит «Базовому элементу» Олега ДЕРИПАСКИ) и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

Захватывающие перспективы

После завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциум инвесторов с участием Changi сконцентрируется на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту, сказал председатель совета директоров сингапурской группы Лью Ман ЛЕОНГ.

«Мы (Changi Airports) планируем, что в ноябре этого года наше руководство на высшем уровне согласует документацию, мы подпишем соглашение и в декабре закроем сделку», - сказал председатель совета директоров Changi, уточнив, что компания ставит целью увеличить пассажиропоток аэропорта до 5 млн человек в год.

«Консорциум на нас смотрит как на основного операционного партнера, который ведет стратегическую деятельность и экспертизу. Мы занимаемся проектами, которые приносят основную добавленную стоимость аэропорту. Это отношения с международными авиалиниями, маршрутная сеть, новые направления, перепланирование коммерческих площадей, привлечение наших международных партнеров, повышение уровня сервиса и вхождение в международные рейтинги», - сказал Лью Ман Леонг.

Рост пассажиропотока в том числе будет достигаться за счет повышения уровня квалификации персонала.

«Мы ставим для себя очень высокие стандарты и не хотим быть как все другие аэропорты России, мы хотим быть одними из лучших. Чтобы аэропорт стал достойными воротами в Приморье и в Россию», - сказал представитель Changi.

Досье "Золотого Рога": Changi Airports International - дочерняя компания сингапурской Changi Airport Group, один из участников СП «Базэл Аэро», управляющего аэропортовыми активами холдинга «Базовый элемент» («БазЭл»).

Лью Ман Леонг отметил, что планируемая сделка по приобретению части акций аэропорта Владивосток вторая для Changi в России.

«Четыре года назад инвестиция в аэропорт в Краснодарском крае стала для нас серьезным шагом. Сейчас у нас есть 30% совместного предприятия, которое владеет аэропортом в Сочи. Мы довольны, как это совместное предприятие показало себя. Наши вложения показали очень хороший рост. Практически в два раза за прошедшие четыре года вырос пассажирский поток. Мы надеемся, что такая же история успеха повторится во Владивостоке. Мы уверены, что наш опыт по инвестированию в международные аэропорты поможет нам сделать из этого аэропорта более коммерчески привлекательный объект с лучшим уровнем сервиса. Первым приоритетом для нас будет развитие маршрутных сетей и новых прямых перелетов как за рубеж, так и внутри России».

Ранее гендиректор АО «МАШ» Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей, позднее он сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за активы.

Напомним, что в рамках подготовки к проведению во Владивостоке саммита АТЭС государство вложило в модернизацию аэропорта Владивостока 12 млрд рублей. Деньги пошли на реконструкцию аэродромного комплекса, взлетно-посадочной полосы и места стоянок для самолетов. Еще около 6 млрд рублей в строительство пассажирского терминала вложило АО «МАШ», нынешний собственник контрольного пакета МАВ. Кроме того, РЖД потратили на железнодорожную ветку для аэроэкспресса до аэропорта около 8 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.

Места всем хватит

Стоит отметить, что в настоящее время коммерческая служба АО «МАВ» ведет довольно активную работу по расширению сети полетов в страны АТР. Так, в рамках зимнего расписания, которое будет действовать с 30 октября по 25 марта 2017 года, авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнять регулярные полеты в Бангкок (Таиланд) и в Шанхай (Китай).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует открыть в зимнем сезоне новый рейс в Бангкок, который будет выполняться с посадкой в китайском городе Чанчуне. В период действия осенне-зимнего расписания авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту рейсов в Пекин и Сеул. Общее количество рейсов в Сеул увеличивается до 21 раза в неделю. Полеты в Харбин будут выполнять авиакомпании «Аврора» и китайская China Southern Airlines. Суммарная частота рейсов - 4 раза в неделю. Авиакомпания Royal Flight в этом зимнем сезоне будет осуществлять чартерные рейсы в Юго-Восточную Азию на популярные туристические курорты Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам).

Хабаровск ждет японское нашествие

Конкуренцию Владивостоку в перехвате пассажиропотока из АТР готовится создать и аэропорт Хабаровск. Предполагается, что в проект по строительству пассажирского терминала в Хабаровске войдет консорциум японских инвесторов, сформированный компанией Sojitz. Консорциум может получить 49% АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ, 100%-я дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт»).

Досье "Золотого Рога": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы ДВ с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и корпорация «Международный аэропорт Инчон» (10%).

Дополнительным стимулом для прихода японцев может стать установление долгосрочных тарифов для аэропортов. Проект постановления уже внесен в правительство РФ и находится там на рассмотрении. Sojitz планирует в декабре, к встрече лидеров России и Японии, выйти с конкретными инвестиционными предложениями относительно модернизации Хабаровского аэропорта.

В состав консорциума, помимо Sojitz, готовы войти Japan Bank for International Cooperation (JBIC), частно-государственный фонд поддержки зарубежных проектов JOIN, а также Japan Airport Terminal Co. Ltd (JATCO), дочерняя компания Sojitz, которая управляет Токийским международным аэропортом Ханеда.

Японцы планируют принять участие и в развитии инфраструктуры аэропорта Хабаровск. В марте крупная японская гостиничная сеть Toyoko Inn подписала с ОАО «Хабаровский аэропорт» меморандум о совместной реализации проекта по строительству гостинично-делового комплекса в аэропорту Хабаровска. Строительство отеля планируется в коммерческой зоне третьего пассажирского терминала, проектирование которого идет в настоящее время. Развитие коммерческой зоны предусмотрено на прилегающей территории аэропорта. Помимо отеля, там будут построены выставочный и торгово-развлекательный комплексы.

В Японию проще, чем в Москву

Отметим, что в настоящее время японский лоукостер Peach Aviation рассматривает возможность запустить рейсы на российский Дальний Восток из аэропорта Син-Титосэ на самом северном острове Японии Хоккайдо.

Возможность запуска авиасообщения между Дальним Востоком и Хоккайдо рассматривается в рамках общего плана компании по расширению числа своих международных рейсов. Сейчас самолеты лоукостера летают только в Гонконг, Сеул и Тайбэй. В качестве хабов Peach Aviation использует аэропорты Кансай в Осаке и Наха на Окинаве. Син-Титосэ на Хоккайдо может стать очередным хабом, из которого самолеты будут летать не только по стране, но и в Китай, Южную Корею, а также, возможно, и в Россию.

Расширение авиасообщения между Россией и Японией соответствует плану развития отношений из 8 пунктов, который премьер-министр Синдзо АБЭ предложил президенту Владимиру Путину на встрече в Сочи 6 мая. Со своим планом из 5 пунктов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступила и губернатор Хоккайдо Харуми ТАКАХАСИ, предложив, в частности, открывать новые воздушные маршруты.

Правительство Японии ранее предложило туристическим компаниям страны стимулировать поездки японцев на российский Дальний Восток с целью укрепления экономических связей между двумя странами. Ожидается, что в ноябре представители японской туриндустрии планируют посетить Владивосток и Хабаровск для ознакомления с туристической инфраструктурой в этих городах. Кроме того, Национальная туристическая организация Японии рассчитывает в ближайшем будущем открыть свое представительство в Москве. В качестве еще одного способа стимулирования туризма Япония рассматривает смягчение визового режима в отношении российских граждан.

Досье "Золотого Рога": 29 февраля АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) подписало соглашение с резидентом ТОР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск» (создано в 2015 году для реализации проекта модернизации аэропорта). По данным КРДВ, проект предполагает строительство пассажирского терминала площадью 54,085 тыс. кв. м и пропускной способностью до 4,5 млн пассажиров в год. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 6,5 млрд рублей. Планируется, что новый аэровокзальный комплекс сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Он объединит внутренние и международные линии и обеспечит качество обслуживания пассажиров, соответствующее классу «C» ICAO, рекомендуемому для аэропортов с аналогичным пассажиропотоком.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.