Мероприятия ФСБ парализовали работу ДВЭУК

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября, ZRPRESS.

Руководство компании заявило о своей непричастности к каким-либо хищениям бюджетных средств.

"Оперативные мероприятия проводились в офисе компании 29 октября. Сотрудники ФСБ пояснили, что проверка проводится на предмет подтверждения информации о хищении бюджетных средств неустановленными должностными лицами. Можем заявить, что ДВЭУК не является бюджетным учреждением, в связи с этим компания не может распоряжаться бюджетными средствами", - сообщил пресс-секретарь ДВЭУК Александр ХАМИЦЕВИЧ.

По его словам, руководство компании "не исключает того, что причиной проверки могла служить достаточно жесткая правовая позиция ДВЭУК в отношении тех партнеров и контрагентов, которые не выполняют свои обязательства перед компанией".

"Нам неизвестно что ищет ФСБ и тем более, есть ли вообще основания для подозрений. Какие-либо обвинения сотрудникам ДВЭУК не предъявлены, также никто из них не вызван на допрос. По стандартной форме опрошены несколько человек, составлены акты об изъятии имущества. Арестов и задержаний сотрудников ДВЭУК не производилось", - пояснил Хамицевич.

Он подчеркнул, что "ДВЭУК соблюдает все требования, которые распространяются на корпорации и компании, подконтрольные государству. Вся информация в полном объеме предоставляется в контролирующие и надзорные органы исполнительной власти".

По его словам, в результате проведенных оперативных мероприятий во владивостокском офисе остановлена работа серверов, что полностью парализовало работу финансово-экономического блока компании.

В частности, прекращены банковские операции, блокирована система электронного документооборота и собственная электронная торговая площадка. Сотрудники не имеют доступа в сеть интернет и связи с подразделениями ДВЭУК в других регионах, вторые сутки не работает официальный сайт компании. Также остановка серверов повлияла на своевременное предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, сделала невозможным проведение обязательных расчетов с контрагентами. Кроме того, мероприятия ФСБ совпали с плановой работой аудиторов, что поставило под угрозу качественное проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности компании.

В настоящее время юристы ДВЭУК готовят обращение в прокуратуру Приморского края с требованием произвести надзорные мероприятия по установлению законности проводимых действий.

В свою очередь, пресс-служба УФСБ РФ по Приморью сообщила, что проверка офиса ДВЭУК во Владивостоке связана с полученной оперативной информацией о том, что "сотрудники ДВЭУК в период с 2009 года по настоящее время осуществляют нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на строительство объектов саммита АТЭС-2012".

"В целях подтверждения либо опровержения данной информации в соответствии с ФЗ об оперативно-розыскной деятельности было проведено обследование помещений ОАО "ДВЭУК". Были изъяты документы, имеющие значение для разбирательства. Если подозрения найдут подтверждение, то материалы проверки будут переданы в следственные органы. Если нет, - руководству ДВЭУК будут принесены официальные извинения ", - говорится в сообщении.

ОАО "ДВЭУК", созданное в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними компаниями РАО "ЕЭС России" и антикризисного управления рядом АО-энерго, в настоящее время выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. На период 2012 года планируется инвестировать 21,068 млрд рублей. Государству принадлежит 99,9% акций уставного капитала АО "ДВЭУК".

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".