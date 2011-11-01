В малом бизнесе Приморского края высокая конкуренция

Высокий уровень развития конкурентной среды в сфере малого и среднего бизнеса Приморья показало исследование, проведенное краевой администрацией по методике Всемирного банка.

Об этом рассказал на пресс-конференции директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и строительства объектов саммита АТЭС Приморского края Николай ДУБИНИН.

«Если говорить о традиционном для Приморского края бизнесе, то у нас хорошо развита конкуренция по малому и среднему бизнесу. Мы первыми в РФ проводили исследования конкурентной среды по методике Всемирного банка и пришли к положительным результатам. Хотя вопросы по снижению административных барьеров, к которым наиболее чувствителен малый и средний бизнес, еще остаются», - сказал Николай Дубинин.

Директор департамента также считает, что «бизнес Приморья не должен оставаться один на один с муниципальной властью. Чтобы оказывать предпринимателям постоянную информационную поддержку, при губернаторе края создан постоянно действующий совет, заседания которого проводятся и в муниципальных образованиях. Заседания общественного Совета, ежегодные конференции, работа общественных объединений - это поле, на котором решаются основные проблемы. Мы выслушивали предпринимателей и в результате годовой работы вышли на основные проблемы этой отрасли экономики».

- Например, одной из таких проблем является выход продукции Приморья на внешний рынок. Конкуренция там очень высока, и мы готовы поддержать производителей, подсказать бизнесменам, как туда выходить, как представлять продукцию, как ее продавать, - сказал он.

Всю необходимую предпринимателям информацию можно найти на сайте администрации Приморского края.

Досье «ЗР»

В Приморском крае малый бизнес – существенная часть экономики. Доля ВРП, произведенного малым бизнесом, составляет около 23 процентов. Действует 28 тысяч предприятий малого бизнеса, зарегистрировано более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Треть экономически активного населения работает на предприятиях малого и среднего бизнеса.