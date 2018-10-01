Эмин Ягубов: Курс проектного управления трансформирует сознание

С 2011 года Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проводит обучение руководителей бюджетных образований проектному управлению. Ежегодно, по квотам, выделяемым государством по Правительственной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры на 2011-2018 год» во Владивостоке обучается 90 человек. О том, что дает слушателям проектный менеджмент, насколько востребована данная программа, мы говорим с директором Приморского филиала РАНХиГС Эмином Ягубовым.

- Эмин Зафарович, насколько известно, программа подготовки кадров в сфере проектного управления является одной из самых востребованных в вашем вузе. Чем вызван к ней высокий интерес? Кто имеет возможность ее пройти?

- Существует Правительственная или Президентская программа подготовки специалистов бюджетной сферы по проектному управлению, подрядчиком которой является РАНХиГС. В российских регионах за ее исполнение отвечают филиалы академии, к примеру мы обучаем руководителей образований бюджетной сферы из Приморского края и Сахалинской области. В данный момент у нас проходят курсы по данной программе 17 специалистов из Приморья и 14 сахалинцев.

Программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры на 2011-2018 год», как следует из названия, завершается в текущем году, но ее обещают продлить. По этой программе ежегодно Правительством РФ выделяются квоты на обучение в Приморском филиале РАНХиГС 90-та человек из бюджетных учреждений по трем направлениям: здравоохранение, образование и культура. Фактически, по 30 человек из этих трех сфер ежегодно, а это, как правило, руководители или заместители руководителей бюджетных учреждений, обучаются у нас основам проектного управления.

- Что представляет собой обучение по этой программе? Какова длительность курсов, из чего они состоят?

- Курсы достаточно длинные, трехнедельные - 120 часов. Причем обучение строго очное: есть теоретическая лекционная часть и практическая, представляющая собой непосредственно работу в командах над проектами. Как правило, это 4 команды, и 4 проекта. По итогам защиты проектов при успешных результатах слушатели курса получают удостоверение о повышении квалификации в сфере проектного управления.

Кстати, с первого потока обучения, в 2011 году, лучшие слушатели программы отправлялись за границу на стажировку. В 11 году около десяти наших выпускников ездили за рубеж. Такая практика существовала первые три года работа программы. К сожалению, больше ее не было, но это говорит о высоком значении, которое придается правительством России проектному менеджменту.

- Имеют ли разрабатываемые на курсах проекты практическую направленность или это больше обучение на реализованных, как говорят, кейсах?

- Практическая направленность – это ключевой момент данной программы. Все проекты, которые разрабатываются слушателями, имеют целью практическую реализацию. То есть это не какие-то фантастические проекты, а реальные, приземленные проекты, целью которых имеется решение сложных или долго нерешаемых задач, которые могут повысить эффективность в той или иной сфере деятельности.

На сегодняшний день не все проекты, безусловно, реализованы. Не хватает обученных специалистов на местах, понимающих, что такое проект и как с ним работать. Поэтому мы призываем бюджетные учреждения обучать не только первых лиц, а как минимум, состав будущих проектных команд, а это 4-6 человек, которые будут осуществлять эту деятельность на местах. Некоторые наши слушатели после прохождения курса самостоятельно обучают своих сотрудников работе в проектной команде. По крайней мере, азы, основные вещи они могут дать, и потом уже пытаться реализовать ее на практике. Кому-то это удается, а кому-то необходимо все-таки проводить дообучение сотрудников.

- Насколько востребовано сегодня проектное управление?

- Проектное управление позволяет решать задачи в условиях нехватки времени, денег, кадровых и других ресурсов. В бюджетных организациях это единственный вид менеджмента, позволяющий отвечать на возникающие вызовы быстро и качественно. А сегодня, как говорят экономисты, в эпоху неопределенности, и в экономике, и в политике и в других сферах человеческой деятельности таких вызовов с каждым днем становится все больше. Это понимание объясняет значение, придаваемое проектной деятельности президентом России и ее правительством.

Сегодня проектное управление – это тренд и надо всем понимать, что оно с каждым годом будет получать все более широкое распространение. Кроме того, если бюджетные организации намерены какие-то проекты реализовывать, они должны быть соответствующим образом оформлены, согласованы и утверждены в вышестоящих организациях.

Чтобы получать субсидии из федерального бюджета, или из бюджета субъекта под проект, необходимо соответствовать четким требованиям проектного менеджмента. Департаменты проектного управления или проектные офисы в регионах для это и создаются, чтобы развивать проекты на территориях, под которые будут выделяются средства. Любые проекты, которые на местах желают реализовывать, обязательно должны находиться в рамках 12-ти приоритетных программ развития Российской Федерации. Сюда входит, в том числе, здравоохранение, образование и в этом году, наконец, появилась культура. Только в этом случае они могут быть одобрены и приняты.

Ну и сами проекты должны быть соответствующим образом оформлены. Чему мы собственно, здесь и обучаем: как правильно оформить проект, как его правильно защитить, как провести через остальные этапы.

Проект состоит, как правило, из нескольких составляющих. На первом этапе – инициирование и согласование - это паспорт проекта. Потом разрабатывается сводный план проекта и более детализированный рабочий план. В основном мы обучаем составлению паспорта проекта и разработке сводного плана, это самый минимум, который необходим, чтобы проект можно было согласовать, утвердить и запустить.

- Высок интерес слушателей к курсу проектного управления Приморского филиала РАНХиГС?

- У нас недобора групп не бывает. Сейчас в филиале обучается 31 человек из сферы здравоохранения - главврачи и заместители главврачей из Приморского края и Сахалинской области.

В целом у всех отношение к программе обучения самое позитивное. Даже если кому-то не удается внедрить проектное управление быстро у себя в организации, - не все просто дается, - тем не менее, уникальные знания заставляют людей по новому смотреть на процесс управления, я бы сказал, они трансформируют сознание.

Потому, что у нас очень качественный высокопрофессиональный преподавательский состав подобран. Мы актуализируем модули преподавания, согласно обратной связи от наших слушателей постоянно совершенствуем наш курс. Благодаря этому процесс обучения всегда очень интересный. У нас слушатели получают те знания, которые нигде в Приморье больше не могут получить.

Все желающие могут получить более подробную информацию о курсе по телефону :8 (423) 263-42-88, электронной почте umo@prim.ranepa.ru или при личной встрече с руководителями курса по адресу: г.Владивосток, улица Стрелковая 14.