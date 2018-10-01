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Более 5 тысяч тонн сои собрали аграрии Приморья
Средняя урожайность сои в Приморье составляет 15 центнеров с гектара.
По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано более 3,5 тысяч гектаров сои, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Намолочено 5,2 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составляет 15 центнеров с гектара», – сообщили в ведомстве.
Больше всего сои убрано в Спасском районе – 1,3 тысячи гектаров, Хорольском районе – 940 гектаров и Лесозаводске – 500 гектаров.
Напомним, этой весной по инициативе руководства Приморья было подписано соглашение между сельхозпроизводителями и ООО «Приморская соя», которое зафиксировало минимальную цену на зерно.
«Теперь даже при высоком урожае сои не будет резкого снижения цены приемки и сельхозпроизводители смогут сдавать зерно по справедливой цене», – подчеркнул вице-губернатор Валентин Дубинин.
Такая мера, по его словам, позволит, увеличивая посевной клин под соей, не потерять доходность производства.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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