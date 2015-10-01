Чужие здесь не ходят, или Близкие поставщики "Примтеплоэнерго"?

В сфере закупок топлива главного «теплового» предприятия Приморья происходит интересная чехарда: сначала одна компания-«любимчик» проигрывает второй, а потом - наоборот

В мае во время выступления перед депутатами Законодательного Собрания Приморского края генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» сделала, пожалуй, самое громкое из своих «программных» заявлений: мол, начиная с 2015 года КГУП будет закупать топливо только на бирже в Санкт-Петербурге, пишет Деловая газета "Золотой Рог". И - не дороже 14 тысяч рублей за тонну. Прошло четыре месяца, на носу зима вкупе с отопительным сезоном, и что же?

«Близкие по духу»: «Константа» и «Транс Ойл Групп»

Время показывает истинную цену слов: на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) КГУП «Примтеплоэнерго» топливо не закупает. По крайней мере, об этом нет свидетельств на сайте www.zakupki.gov.ru. Зато на этом же сайте можно найти более интересные факты в части закупок КГУП «Примтеплоэнерго»: чаще всех лоты краевого государственного унитарного предприятия выигрывают две компании-поставщика: ООО «Константа» и ООО «Транс Ойл Групп». Первая компания (ООО «Константа») вообще находится далеко за пределами Приморского края, в Москве, и своего представительства в Приморском крае не имеет. Вторая («Транс Ойл Групп») - местная, приморская. Но в их закупочных сделках с КГУП «Примтеплоэнерго» просматривается интересный порядок. Что-то типа детской игры в чехарду: в конкурсе участвуют две компании: сначала одна проигрывает другой, потом наоборот. При этом про обе эти компании уже писали приморские СМИ. «Константа», например, получала по некоторым сделкам за поставку мазута даже предоплату от КГУП «Примтеплоэнерго», хотя сама по себе эта компания относительно новая, явилась на свет в 2014 г. Но, видимо, удачно «Константа» появилась на свет: через год, в далеком Приморье, сразу же заполучила миллионные сделки. А ООО «Транс Ойл Групп» ухитрилось поставить топливо в марте 2015 года на объекты «Примтеплоэнерго» до того, как конкурс был официально им выигран. Теперь, похоже, обе компании «играют» в паре: участвуют, как правило, обе, просто сначала одна проигрывает другой, потом они «меняются ролями». Надо полагать, никто не в накладе. А теперь - доказательства, как говорится, в цифровом формате.

08 июля 2015 г. «Примтеплоэнерго» объявило конкурс на поставку 4980 тонн мазута по цене 91 383 000, 00 руб. Победило ООО «Константа» с ценой 90 138 000, 00 руб. Кто не понял: контракт на 90 млн руб. Цена за тонну - 18 100 руб.

19 августа 2015 г. КГУП «Примтеплоэнерго» выставляет на торги аж четыре лота: 62 640 000, 00 руб. за 3480 тонн, 52 920 000, 00 руб. за 2940 тонн, 36 516 000, 00 руб. за 2040 тонн и 36 516 000, 00 руб. за 2040 тонн. И кто же выиграл? Победила «Константа», а второе место - у «Транс Ойл Групп». «Константа» поставит топливо по 59 856 000, 00 руб. (первый лот), 50 568 000, 00 руб. (второй лот) и дважды по 35 088 000, 00 руб. за третий и четвертый лот. Цена за тонну в первых двух лотах составила 17 200 руб., в третьем и четвертом - 17 100 руб.

20 августа 2015 г. Опять конкурс на поставку от КГУП «Примтеплоэнерго». На кону 91 810 200, 00 за 5100 тонн. И выигрывает его (о, чудо!) «Константа», с ценой 87 720 000, 00 руб. Цена за тонну - 17 200 руб. Вы не поверите, но вторым (проигравшим!) участником явилось ООО «Транс Ойл Групп».

В этот же день, 20 августа 2015 г., КГУП «Примтеплоэнерго» выставило на госзакупки еще один конкурс: цена вопроса - 34 192 800, 00 руб. за 1880 тонн. Выиграл этот конкурс единственный участник - ООО «Транс Ойл Групп». Окончательная цена поставки - 32 580 000, 00 руб. Цена за «закупочную» тонну составила 18 100 рублей. Если это не игра двух поставщиков-«любимчиков» в «чехарду», то что это?

24 августа 2015 г. на сайт госзакупок КГУП «Примтеплоэнерго» выставило лот на 88 644 000, 00 руб. для закупки 4980 тонн мазута. Победителем стало ООО «Транс Ойл Групп» с общей ценой 85 158 000, 00 руб., или 17 100 руб. за тонну.

Этот же день. 24 августа 2015 г. Еще один конкурс от КГУП «Примтеплоэнерго», сразу на три лота: 65 514 000, 00 руб. за 3660 тонн, 36 516 000, 00 руб. за 2040 тонн и 73 748 000 руб. за 4120 тонн. Выигрывает их ООО «Константа» - 62 952 000, 00 руб., 35 088 000, 00 руб. и 70 864 000, 00 руб. соответственно. Цена за тонну каждого из трех лотов - 17 200 рублей.

Ну и где же обещанное топливо по 14 тыс. рублей за тонну?

И вот тут самое время спросить у Алены ГРИГОРЬЕВОЙ, как генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго», а как это получилось, что топливо закупается не за 14 тыс. рублей тонну, как обещали, а по 17-18 тыс. рублей? Почему вопреки обещаниям закупать топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже мазут все-таки закупается у перепродавцов? Напрямую не получается? А как краевые депутаты? Судя по их лицам, они поверили, что топливо будут закупать в Питере, причем по 14 тыс. рублей за тонну. Почему конкурсы на десятки и сотни миллионов рублей выигрывают одни и те же компании, одна из которых («Константа») вообще работает на рынке чуть больше года? Почему победители конкурсов «меняются местами»: сегодня он первый, а завтра уже второй? Уместно тут задать вопрос и приморскому управлению ФАС: не видят ли уважаемые «антимонопольщики» в этих конкурсах каких-либо нарушений - картельных сговоров или чего еще похуже? Почему так внезапно у КГУП «Примтеплоэнерго» появились «близкие» поставщики: цена у них не меньше, но они выигрывают буквально все конкурсы. Вопрос - а выигрывают ли «Константа» и «Транс Ойл Групп» конкурсы у других приморских предприятий, которые закупают топливо для своих объектов энергетики: ООО «ТВС Арсеньев», УМУПС г. Уссурийска, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», ФКУЗ «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних дел Российской Федерации» или ПАО «ДГК»? Почему-то там у топливных «любимчиков» нет ни участия, ни впечатляющих побед.

«Транс Ойл Групп»: как стать «единственным поставщиком»?

Руководство КГУП «Примтеплоэнерго» в лице Алены Григорьевой очень любит говорить о том, что компания полностью ушла от практики использования так называемого «единого поставщика». Мол, «единый поставщик» - это такой «непрозрачный» фактор. Возможно, что это так и есть. Однако как при этом можно объяснить, что регулярно при директорстве Алены Григорьевой совершались закупки у «единого поставщика», которым было ООО «Транс Ойл Групп»? Опять же, информация с сайта www.zakupki.gov.ru.

10 февраля 2015 г. на сумму 45 100 000, 00 рублей КГУП «Примтеплоэнерго» закупает 2200 тонн мазута у ООО «Транс Ойл Групп» при цене 20 500 руб. за тонну.

12 февраля 2015 г. на сумму 103 000 000, 00 руб. КГУП «Примтеплоэнерго» закупает 5000 тонн мазута у ООО «Транс Ойл Групп» при цене 20 650 руб. за тонну.

17 марта 2015 г. на сумму 7 147 000, 00 руб. КГУП закупает 200 тонн дизельного топлива у «Транс Ойл Групп» по рекордной цене - 35 870 руб. за тонну.

16 апреля 2015 г. покупка путем «запроса предложений». Побеждает «Транс Ойл Групп». 1000 тонн за 20 000 000, 00 руб. По 20 000 руб. за тонну.

20 апреля 2015 г. закупка 5000 тонн за 102 500 000, 00 руб. Проводит КГУП, побеждает в «запросе предложений» ООО «Транс Ойл Групп». 20 500 рублей за тонну.

«Единый поставщик» и «запрос предложений» - с этим борется руководство КГУП «Примтеплоэнерго»? А почему тогда именно через эти процедуры получает десятки и сотни миллионов рублей поставщик-«любимчик» ООО «Транс Ойл Групп»?

Топливные «везунчики» - «Константа» и «Транс Ойл Групп»

А теперь самое время более подробно рассказать об «историческом пути» «любимчиков» КГУП «Примтеплоэнерго» - ООО «Константа» и ООО «Транс Ойл Групп». Если верить открытым источникам, то учредителем «Константы» является Николай Александрович ФОМИН, который ранее был руководителем и учредителем нескольких компаний, в настоящее время ликвидированных. ООО «Константа» появилось на свет 14 апреля 2014 года для оптовой торговли топливом. Однако, до ее «волшебной» встречи с КГУП «Примтеплоэнерго», у «Константы» был всего один «миллионный» контракт - с ОАО «Газпромнефть-Аэро Кемерово» на сумму 1,4 млн рублей. Но вот с «Примтеплоэнерго» «Константе» явно повезло: на сегодняшний день, за полгода, у нее уже шесть впечатляющих по сумме контрактов - в общей сложности более 350 млн рублей. Самый маленький контракт - 35 млн, самый большой - 91 млн. Здесь вам не Кемерово: Приморье, видать, побогаче будет. Неплохие обороты у «Константы» - при заявленном капитале предприятия в 50 тыс. рублей. Вот уж воистину: чуть больше года потребовалось «Константе», чтобы выйти на обороты в десятки миллионов «мазутных» денег. Везение? Или что-то еще?

А теперь про еще одного «везунчика», ООО «Транс Ойл Групп». Это, правда, местная компания. Основана она в 2008 году, учредителем является Ольга Викторовна РЫЧКОВА. Уставный капитал «Транс Ойл Групп» - 94 тыс. рублей.

На сегодняшний день у ООО «Транс Ойл Групп» госконтракты на 266 млн рублей. Все контракты (их семь) - исключительно с КГУП «Примтеплоэнерго». И к этим контрактам «Транс Ойл Групп» получила доступ тогда, когда генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго» стала Алена Григорьева. Компании «Транс Ойл Групп», похоже, тоже очень повезло с КГУП: самый маленький контракт, который заключен у этого поставщика - 7 млн рублей (договор, кстати, заключен без проведения торгов).

При ознакомлении с результатами закупочных конкурсов КГУП «Примтеплоэнерго» возникает такое нехорошее чувство, будто напарываешься на табличку «Чужие здесь не ходят». Как будто все это - только для «своих», «близких». При этом бюджет КГУП «Примтеплоэнерго», из средств которого закупается топливо у этих «близких» поставщиков, формируется за счет платежей населения и субсидий краевого бюджета. Из «народного» и общественного «кармана». Отсюда вопрос прямиком на Светланскую,22: а может быть, все-таки пора обратить внимание на топливных «любимчиков», поставляющих мазут в КГУП «Примтеплоэнерго»?