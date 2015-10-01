В строительство жилья в Приморье приходят новые технологии и материалы

В строительстве малоэтажного жилья Приморья сегодня особая ставка делается на применение новых материалов и технологий, которые позволяют строить качественнее, быстрее и дешевле. И, надо сказать, некоторые новинки действительно удивляют и дают поводы для размышлений, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Представитель Инженерной школы ДВФУ Владимир ГУЛЯЕВ считает, что в Приморье к традиционным и достаточно эффективным строительным материалам постоянно добавляются новые, очень перспективные для региона. Если для каркаса остаются традиционны дерево, железобетон и металл, то стеновые материалы для ограждающих конструкций отличны многообразием. Среди них наиболее интересны материалы, имеющие хорошие теплозащитные характеристики и в то же время позволяющие стенам «дышать». При этом для ИЖС наибольшей популярностью сегодня у приморцев пользуются различные штучные изделия, особенно блоки, и монолитные материалы из газобетона и пенобетона.

Однако эти материалы требуется разными способами хорошо защищать от резких температурных колебаний. Для этого приморские производители пористых штучных стеновых материалов начали использовать специальные водоотталкивающие, но «дышащие» краски и пр. покрытия. Например, штукатурки с использованием вермикулита. Стена из газобетона толщиной 40 см со слоем вермикулитовой штукатурки в 1-3 см – один из оптимальных вариантов внешней стены дома в климате Приморья.

Появился в крае фибробетон местного производства – материал с пластиковой волоконной структурой, который лучше использовать для изготовления внешней монолитной стены, но обязательно с облицовкой. Возможен и вариант такой стены из блоков.

Владимир Трофимович считает, что очень хорошо для стены использовать полистиролбетон. Однако от него за рубежом сегодня стараются уйти, сомневаясь в экологичности этого материала. Более перспективно у нас в крае будет применение пеностекла в виде мелких гранул, которые можно использовать в качестве заполнителя в бетоне или ином материале.

Серьезный разговор о новых материалах и технологиях состоялся на семинаре, организованном экспертным центром строителей «Властра», НП СРО «Альянс строителей Приморья» и Инженерной школой ДВФУ.

Профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ рекомендовал приморцам, собирающимся строить свой дом, получше думать о его энергоэффективности и экономности в эксплуатации. Строителей сегодня не волнует, сколько заказчик будет платить за потребление ресурсов после сдачи объекта в эксплуатацию, а сам заказчик зачастую проявляет элементарную неграмотность в выборе проектных решений, материалов, привязке дома к местности и т.д.

Элементарные решения при строительстве могут в будущем сэкономить владельцу дома огромные деньги. Например, руководствуясь «принципом рыбака», можно «развернуть» дом, большими стеклянными поверхностями, которые сверху желательно прикрывать «козырьком», на юг. Поступающее таким образом солнечное тепло достаточно, а то и избыточно, и в жаркое время даже требуется его перераспределение по дому, чтобы отдельные помещения не перегревались. А с северной стороны – либо глухая стена, либо небольшие оконца. Эти меры защищают дом от выстуживания его зимой северными холодными ветрами.

Отмечая, что сегодня имеется большое количество решений для постройки своего экологичного энергоэффективного дома, которые можно успешно применять в крае и на Дальнем Востоке, Павел Анатольевич отметил, что неординарным для нас может быть, например, строительство жилья со стенами из прессованной соломы, выращенной особым способом в Прибалтике. Она не гниющая, устойчивая к огню и обладает определенной долговечностью.

Архитекторами и студентами ДВФУ сегодня наработано множество проектов экономичных малоэтажных домов и поселков из них. Некоторые из этих проектов были реализованы и показали хорошие возможности при эксплуатации.

Представитель завода «Керамопласт» предложил обратить внимание на листовой керамический материал с пластиковым наполнителем, выпускаемым этим предприятием, который может использоваться для устройства кровель и безупречно служить при температурах от -50 градусов до +80 градусов в условиях экстремального дальневосточного климата. Материал хорош в монтаже, прочен, ремонтопригоден и длительное время сохраняет свой изначальный цвет. Даже небольшой уклон кровли не позволяет задерживаться снегу, который легко с нее скатывается.

Представитель группы компаний «Примвер» Николай ГЛУХОВ отметил, что выпускаемый в крае вермикулит, используемый в строительстве, вытеснил привозной и начал отгружаться в другие регионы. Производство достигло 600-700 тонн концентрата и 1000 кубометров вермикулита в месяц. Свойства материала позволяют строить дом теплым, экологичным, пожаробезопасным, «дышащим», с хорошей звукоизоляцией, облегчать его конструкции и пр. Интересно применение вермикулита в цементной смеси для кладки стен, где он ликвидирует мостики холода. Он широко применяется в качестве добавок в штукатурные смеси и «теплые» бетоны, используется в качестве засыпок и т.д.

Генеральный директор экспертного центра «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО поделилась, что в качестве эксперимента малоэтажный кластер, осуществляя строительство малоэтажного комплекса в с. Прохладном Надеждинского района, применил ряд новых материалов. В том числе и вермикулитовую штукатурку, нанесенную методом набрызга. Опыт удался, и она, как эксперт, рекомендует применять эту штукатурку, очень пластичную и технологичную в работе. Другим интересным опытом было использование габионов для устройства монолитной фундаментной плиты и цоколя. Причем при устройстве этой плиты была использована стеклопластиковая арматура.

На семинаре был презентован интересный южнокорейский теплоизоляционный материал Prime Tech, который при толщине в 20 мм держит тепло так же, как 100 мм базалита или ПСБС. Производитель утверждает, что этот материал практически вечен. Сам по себе он довольно прост: между двумя или несколькими слоями алюминиевой фольги находится «сеточка» сшитого вспененного полиэтилена и слой нетканого волокна. Можно предположить, что если бы этот довольно простой в изготовлении материал массово выпускался у нас в крае, то он по цене мог бы быть в 2-3 раза дешевле импортного. Тем не менее его применение зачастую выгоднее традиционных теплоизоляционных материалов.

Директор компании ООО «Комбинат потолков» представил на семинаре инновационную технологию мембранных потолков и стен холодной установки. Для них используются полотна из полиэфирной ткани с полиуретановым покрытием, которые монтируются холодным сухим способом – быстро, безвредно, без швов, с повторением всех очертаний закрываемых поверхностей. Данный материал тоже может успешно применяться для внутренней отделки при строительстве или ремонте малоэтажки.

Этим, конечно, разговор не ограничился. Главное – новые материалы и технологии постоянно пополняют арсенал приморских строителей и расширяют их возможности строить лучше и доступнее.