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Льготный авиамаршрут Владивосток - Москва оказался крайне популярным
Программа субсидирования авиационных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении выполнена на 86%. На конец сентября 2015 года авиакомпании перевезли более 424 тыс. пассажиров на сумму 2,9 млрд рублей. Количество проданных билетов превысило 474 тыс. штук.
Самым популярным направлением полетов является Москва - Владивосток - Москва. По этой линии с начала действия программы перевезено 49,3 тыс. пассажиров. Второй по популярности маршрут - Москва - Хабаровск-Москва, на котором перевезено 47,3 тыс. пассажиров.
Лидером по количеству обслуженных по специальному тарифу пассажиров является «Аэрофлот», услугами которого воспользовались 138,5 тыс. человек. Авиакомпания «Трансаэро», которая в ближайшее время перейдет под контроль «Аэрофлота», перевезла по льготным билетам почти 130 тыс. пассажиров.
Субсидирование дальневосточных перевозок началось с апреля 2015 года и продлится до конца октября 2015 года. В программе принимают участие 11 авиаперевозчиков: «Аэрофлот - российские авиалинии», «Трансаэро», «Якутия», «Алроса», «Таймыр», «ЮТэйр», «ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии», «Икар», «Оренбургские авиалинии» и S7 Airlines. Полеты выполняются по 44 направлениям между 29 городами в 8 федеральных округах.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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