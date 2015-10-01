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Приморскому бизнесу предлагаются помещения в аренду

01 Октября 2015, 16:20 | Приморье

Администрация Владивостока предлагает предпринимателям в аренду десять объектов недвижимости. Приобрести право аренды можно в ходе открытых аукционов, которые назначены на 20 и 22 октября, на каждом из которых будет разыграно по 5 лотов. Заявки принимаются до 9 и 12 октября соответственно, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Предлагаемые в аренду помещения площадью от 24 до 194 кв. м  расположены на улицах Светланской, Терешковой, Олега Кошевого, Кирова, Некрасовской, 50 лет ВЛКСМ, Океанском проспекте и пр. 100-летия Владивостока и могут быть использованы под офисы, склады, мастерские, небольшие предприятия торговли и услуг. Расположены они в основном в цокольных и подвальных этажах жилых домов.

Договор аренды заключается сразу на пять лет, что позволяет предпринимателям планировать свою работу на достаточно долгий срок. Ставка аренды уже определена в документах, но при определенных условиях возможна ее корректировка в сторону уменьшения. Любой предприниматель или заинтересованное лицо может заранее осмотреть помещения, оценить перспективы их использования, подать заявку и стать участником аукциона.

Напомним, что торги на право аренды муниципальных помещений проходят во Владивостоке регулярно, причем по поручению мэра Игоря ПУШКАРЕВА создана открытая и прозрачная система торгов.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте администрации Владивостока - vlc.ru. Справки по тел.: 8 (423) 245-40-85; 244-60-16, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Адрес электронной почты: mu_apmzn@mail.ru.

Светлана СМИРНОВА.     Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: аренда  малый бизнес 



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