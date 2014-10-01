В Приморье расширяют виды поддержки предпринимателей

Сегодня, 1 октября, в Приморском крае стартуют сразу два конкурса «Предприниматель Приморья - 2013» и «Ты – предприниматель». Заявки на участие принимаются до 10 ноября, сообщает primorsky.ru.



Как сообщили в департаменте экономики Приморья, конкурсы проводятся с целью поддержки предпринимателей, которые по итогам прошедшего года добились наибольших успехов в своей отрасли.



Побороться за звание лучших могут предприниматели, которые работают на территории края не меньше двух лет и не имеют задолженности по налогам и сборам.



В конкурсе предпринимателей также могут принять участие и начинающие предприниматели в возрасте до 30 лет. Для них проводится конкурс Ты – предприниматель, где они могут представить свой бизнес-проект. По итогам конкурса профессионалы определят три наиболее успешные бизнес-идеи.



Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.

Напомним, конкурс «Предприниматель Приморья - 2013» проводится по 15-ти номинациям:

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного назначения»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревообработки и производства мебели»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг»;



«Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы»;



«Лучший молодой предприниматель года»;



«Успешный старт».

С условиями Конкурса и анкетой участника установленной формы можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края www.mb.primorsky.ru



Дополнительную информацию о конкурсе можно получить департаменте экономики Администрации Приморского края по телефону: 8(423) 220-86-41.

ZRPRESS.RU, Владивосток.