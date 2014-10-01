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В Приморье расширяют виды поддержки предпринимателей

01 Октября 2014, 15:59 | Приморье

Сегодня, 1 октября, в Приморском крае стартуют сразу два конкурса «Предприниматель Приморья - 2013» и «Ты – предприниматель». Заявки на участие принимаются до 10 ноября, сообщает primorsky.ru.

Как сообщили в департаменте экономики Приморья, конкурсы проводятся с целью поддержки предпринимателей, которые  по итогам прошедшего года добились наибольших успехов в своей отрасли.

Побороться за звание лучших могут предприниматели, которые работают на территории края не меньше двух лет и не имеют задолженности по налогам и сборам.

В конкурсе предпринимателей также могут принять участие и начинающие предприниматели в возрасте до 30 лет. Для них проводится конкурс Ты – предприниматель, где они могут представить свой бизнес-проект. По итогам конкурса профессионалы определят три наиболее успешные бизнес-идеи.

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.

Напомним, конкурс «Предприниматель Приморья - 2013» проводится по 15-ти номинациям:

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного назначения»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревообработки и производства мебели»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы»;

«Лучший молодой предприниматель года»;

«Успешный старт».

С условиями Конкурса и анкетой участника установленной формы можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края www.mb.primorsky.ru

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить департаменте экономики Администрации Приморского края по телефону: 8(423) 220-86-41.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: бизнес  предпринимательство  конкурсы  господдержка  приморье 



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