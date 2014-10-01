Топ-менеджеры обсудят производительность труда

«Методы и инструменты повышения производительности труда в современных условиях» обсудят топ-менеджеры, руководители бизнеса и HR-директора на ежегодном региональном бизнес-форуме кадрового холдинга АНКОР, который пройдет 16 октября во Владивостоке.

В программе мероприятия презентация основных вызовов рынка в фокусе эффективности бизнеса и производительности труда, практика компаний в вопросах повышения производительности труда, разработка практических инструментов в формате сase-study, а также экспертный взгляд на вопросы управления производительностью труда на предприятии от топ-менеджеров.

Принять участие в диалоге бизнеса и HR, познакомиться с опытом ведущих экспертов региона, а также специально приглашенных спикеров можно бесплатно. Необходима предварительная регистрация по эл.адресу: marketing@ancor.ru, количество мест ограничено.

Место проведения: конференц-зал гостиницы «АКФЕС-СЕЙО», г. Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 103.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.