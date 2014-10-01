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Строители Приморья возлагают надежды на усиление конкуренции
Особые надежды в удешевлении строительной продукции сегодня возлагаются на конкуренцию среди строителей. Кто дешевле, быстрее и качественнее может построить, тот в идеале и должен побеждать в конкурсах и тендерах. Как государственных, так и частных. Например, сегодня в Приморье актуально, чтобы стоимость строительства одного квадратного метра социального жилья укладывалась в 30 тыс. рублей.
Как отметил вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ на расширенном заседании Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае, если удастся строить дешевле, чем строим сегодня, то у региона появляются хорошие шансы на участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи», лучше становятся условия для роста ввода жилья в Приморье до 1 млн кв. метров в год. Здоровая конкуренция среди строителей должна в этом помочь. Кроме того, помочь должно комплексное строительство, которое снижает затраты на 1 кв. метр.
Как было замечено одним из участников заседания, сегодня вести строительство рационально можно на территории не меньше, чем 20-30 га.
Председатель общественного экспертного совета по Обеспечению качественным жильем в Приморском крае Владимир СМОТРИКОВСКИЙ отметил, что эксперты, выполняя поручение губернатора, выявили факторы, которые в той или иной степени повышают стоимость строительства. Эти знания позволят рационализировать, уменьшить затраты. Но в этом больше всего важна готовность всего сообщества приморских строителей в поиске и реализации умных решений, которые будут этому содействовать.
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Сергей ВЯЛЫХ отметил невысокую конкурентоспособность приморских строительных компаний, которые «на своем поле» проигрывают конкурсы приезжим из других регионов подрядчикам. Он посоветовал крупным строительным компаниям объединиться в консорциум, который мог бы выступать на конкурсах от имени их всех. Он же мог бы в случае победы распределять подряды по строительству крупных объектов и комплексов.
Идея была поддержана рядом выступавших. Правда, было высказано опасение и о возможно несправедливом «распределении побед». Однако и не факт, что побед станет больше. Известно, что в последнее время конкурсы «играются» формально: победы предрешены симпатиями застройщиков и инвесторов, в т.ч. крупными госкорпорациями. В других случаях применяются исключения, позволяющие обойтись без конкурсных игрищ.
Руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) в Приморье Ольга КУРИЛОВА отметила, что одним из резервов снижения себестоимости строительства в крае остается сокращение сроков оформления разрешений на строительство, уменьшение числа разрешающих инстанций. В этой работе мы значительно отстаем от регионов, которые успешно решают эту проблему.
В работе экспертного совета на этот раз принимали участие около 70 приморских знатоков строительного дела. И были довольно интересные выступления. Но осталось впечатление, что что-то важное осталось «за кадром», хотя все, что делает стройку дороже, вроде бы было обозначено.
Однако, надо понимать, конкуренция тоже стоит денег и времени, которые «ложатся» на себестоимость строительства. Затраты на конкурсы тоже должны оправдываться для строительных компаний. Но те, кто побежден, можно считать, просто выбрасывают деньги на ветер, выполняя пустую работу по подготовке своего участия в конкурсе.
Понимая актуальность конкуренции в строительстве, «ЗР» в перспективе предполагает проанализировать, до какой степени она позитивна, а где она начинает давать обратный эффект.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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